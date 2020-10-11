辭去百萬年薪穩定工作！凌成傑手作鋼鐵人盔甲圓英雄夢

幾乎每個男孩都有超級英雄夢，38歲的凌成傑棄高薪工作投入自製Cosplay鋼鐵人盔甲，至今他已完成超過300套全套盔甲，曾接到許多企業老闆訂單，圓了自己也圓了他們的英雄夢。

愛美客工作室創辦人凌成傑接受中央社記者專訪時說，自己從外文系畢業後，便進入新竹科學園區任職，從技術員做起，不久升任工程師，後轉職國際貿易業務員，被派到國外工作。

凌成傑表示，2016年返國後，發現每天工作超過12小時，生活除了工作沒有其他東西，於是想起從小就有的英雄夢，決定辭去百萬年薪穩定工作，用泡棉板自製盔甲；當時他拿出20萬，給自己一段時間圓夢，「花完夢就要醒了」。

凌成傑表示，盔甲製作所需工具為美工刀、三秒膠、鉛筆和噴漆等，切割泡棉板至特定形狀並上色即完成；他初期花3個月才勉強製成，做了10套盔甲放在家門口，沒想到吸引路人圍觀，還被放上網路瘋傳。

而後凌成傑受百貨公司邀請舉辦個人展覽，各家媒體慕名而來採訪；超級英雄盔甲受各界關注之際，凌成傑順利召集志同道合夥伴並成立公司，專職做這行。

如今凌成傑已製作超過300套全套盔甲，並加入自動開合與聲光效果，花3至5天就能做成一套，另製作鐮刀、斧頭等道具，總作品件數破千，不僅接獲電影宣傳邀請，來自美國、德國和中東等地的訂單也如雪片般飛來。

凌成傑說，一套盔甲價格約2萬至3萬元，重不到5公斤；常客每年會花20萬至30萬買盔甲，另有許多企業大老闆下訂單，「送貨時發現地下室都是跑車」。起初為圓自己英雄夢的凌成傑，現也開始為這些老闆圓夢。