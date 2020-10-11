竹縣溪南地區打造第1座全民運動館 逾10萬人將受惠

新竹縣目前僅竹北市有一座國民運動中心，新竹縣政府表示，教育部體育署前瞻基礎建設計畫將原本人口要求15萬的國民運動中心，改為人口7萬以上的「全民運動館」，補助經費為1億元，竹東鎮人口近10萬，且用地已準備好，教育處積極彙整資料送件申請教育部補助，盼打造溪南地區第一座全民運動館。

縣長楊文科表示，竹東鎮昔日是台灣3大鎮之一，縣府推動「竹東交轉中心」，讓竹東與竹北高鐵站並列為竹縣2大運輸轉運核心，在「竹北國民運動中心」營運滿週年之際，竹東全民運動館申請又往前跨步，加上自行車道、停車場、中興河道等計畫，翻轉竹東、帶動動溪南地區整體產業經濟發展，值得期待。

教育處表示，初估竹東全民運動館興建費約2.6億，縣府將自籌不足的款項，運動館設置地點在竹東游泳池旁社專用地(新竹縣竹東鎮至善路55號旁)，基地位於台68快速道路終點，交通便捷，基地旁有竹東游泳池和台大竹東分院，不僅鎮民可以就近使用，附近橫山、北埔、五峰前山等鄉鎮的民眾也能受惠。

目前規畫設施有體適能中心、瑜珈或韻律教室、羽球場、綜合球場及桌球場等，還有專業教練的新型態健身房以及供攀爬、翻滾、彈跳等運動訓練設施的全齡體能訓場，並考量銀髮族、身障朋友及親子使用等附屬設施。