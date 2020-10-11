竹縣府投1100萬助地方產業創新 14家企業表現亮眼

新竹縣政府推動「地方產業創新研發推動計畫」 (簡稱地方型SBIR) ，投入1139.5萬元補助，提供14家地方產業落實創新研發點子，獲補助的企業今年度已順利結案，縣長楊文科日前訪查獲選企業，其中位於生醫園區的滙嘉健康生活科技股份有限公司，運用AI專業技術建立深度照護系統，幫助養護中心改善照服員的護理品質；峨眉在地老茶廠「峨眉茶行」，結合自動化科技改良傳統焙茶機，優化生產製程。

縣長楊文科表示，縣府打造友善的創新環境，協助傳產轉型、創新創業，希望透過研發實務交流，了解中小企業創新研發歷程，將有限的資源效益極大化，讓地方中小企業持續壯大體系。

縣府產發處指出，儘管在疫情影響之下，成果依然亮眼，創造近3500萬的營收。其中，滙嘉健康生活科技公司，長期致力於開發嬰幼兒、老人照護產品，以「養護之家評鑑自動監測與紀錄解決方案－翻身褥瘡自動管理與離床安全時間自動巡視AI深度學習系統」獲選，利用AI人工智慧深度學習系統，紀錄照服員照護老人確實翻身的次數及翻身時間等數據，降低褥瘡發生的機率。

峨眉茶行則是在地逾40年的老字號，為解決傳統焙茶機易超溫失火的困境，導入智慧自動化設計模組，優化生產製程，同時也強化食品加工系統流程的食品安全，具傳產轉型升級示範效果。