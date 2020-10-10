桃園青年美好城市節 促進青年交流、就業

為促進青年交流及提升青年競爭力，桃園生命樹領袖協會與桃園下一代牧者聯盟，今天在中壢中正公園舉辦2020桃園青年美好城市節，現場透過市集與活動，推廣近70個「青創」品牌，讓每個創業故事被更多人認識；也邀請桃園近30個在地企業與NPO組織，共創「就業」機會，為桃園下一代站立，活動現場超過3000位青年朋友參與。

全球疫情期間，活動也向近30個國家友人表達桃園對世界疫情的關懷，拍攝互道「Shalom!（平安之意）」的祈禱影片，盼影片瘋傳，讓桃園祝福世界，讓世界看見桃園。桃園市長鄭文燦、舊鞋救命國際基督關懷協會理事長楊右任等人今天也一同到場響應，鼓勵透過藝文演出、創業就業、親子關係、運動交流邀請青年活潑桃園，形塑美好文化。

生命樹領袖協會理事長黃祈翰牧師表示，「活動雖然只是一天，但青年陪伴是一年365天」，生命樹領袖協會與桃園下一代牧者聯盟將持續深耕青年工作，推動美好城市運動成為文化，用品牌、故事、夢想和彼此相愛的心，盼未來10年，超過一萬個具有國際視野、連結產業、引領潮流、美好城市、完善世界的青年領袖興起。