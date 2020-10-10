桃園全國春聯書法比賽徵件開跑 社會組首獎3萬元

桃園市政府文化局連年舉辦全國春聯書法比賽已成書法界年度盛事，第15屆賽事以「犇向未來」為題，即日起至11月30日進行初選徵件，不限國籍只要喜愛書法藝術者都可線上報名，初選入選者將於明年1月30日前進大園國際高中進行決賽，最為競爭的社會組獎金最高，首獎者將獲頒3萬元，歡迎全國各地書法好手踴躍參與、一較高下。

市府文化局指出，此次報名組別共8組，分別為國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、社會組、長青組、新住民組及創意春聯組，一律採線上報名，請到活動網站上傳作品資料，相關比賽辦法請上市府文化局官網參閱活動簡章，長青組可請親友協助線上填報。

線上報名參與初選者限以1件作品參賽，由評審委員依參賽件數比例及作品水準選出入選者，初選入選者即為決賽參賽者晉級決賽，決賽名單將於12月30日前公布於活動網站及桃園市政府文化局網站「最新消息」、桃園市立美術館官網等，並以專函通知。