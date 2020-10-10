引火燒稻草 國慶日苑裡接連傳出雜草火警

苗栗縣苑裡鎮今天下午2度發生雜草火警，苗栗縣消防局接連派遣消防分隊趕往灌救，布水線將火勢撲滅，兩處火警都是民眾焚燒雜草造成；消防局提醒大家，私自燃燒行為嚴重影響空氣品質或民眾健康，縣環保局可依空氣汙染防制法告發處分。

苗栗縣消防局指出，今天中午12時53分及下午15時43分，苑裡鎮西濱東西9路附近及苑坑里中溝小瓢蟲附近稻田裡都有民眾焚燒雜草，燃燒面積各約300坪，苑裡消防分隊出動2輛水箱車與3輛幫浦車，並動員消防、義消17人前往搶救，由於風勢很大，現場火勢延燒迅速，燃燒面積廣大，共岀5條水線撲滅火勢。