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引火燒稻草 國慶日苑裡接連傳出雜草火警

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮今天下午2度發生雜草火警，消防局接連派遣苑裡消防分隊趕往灌救，布水線將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣苑裡鎮今天下午2度發生雜草火警，消防局接連派遣苑裡消防分隊趕往灌救，布水線將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣苑裡鎮今天下午2度發生雜草火警，苗栗縣消防局接連派遣消防分隊趕往灌救，布水線將火勢撲滅，兩處火警都是民眾焚燒雜草造成；消防局提醒大家，私自燃燒行為嚴重影響空氣品質或民眾健康，縣環保局可依空氣汙染防制法告發處分。

苗栗縣消防局指出，今天中午12時53分及下午15時43分，苑裡鎮西濱東西9路附近及苑坑里中溝小瓢蟲附近稻田裡都有民眾焚燒雜草，燃燒面積各約300坪，苑裡消防分隊出動2輛水箱車與3輛幫浦車，並動員消防、義消17人前往搶救，由於風勢很大，現場火勢延燒迅速，燃燒面積廣大，共岀5條水線撲滅火勢。

苗栗縣消防局呼籲，消防局已停止受理農地引火燃燒申請，如果私自燃燒行為嚴重影響空氣品質或民眾健康，環保局可依空氣汙染防制法告發處分，請民眾以掩埋、翻耕、再利用等方式代替燃燒農業廢棄物，大面積整地所產生的廢棄物可委由認證核可的清運處理業者代為處理，以降低環境汙染、維護良好空氣品質。

苗栗縣苑裡鎮今天下午2度發生雜草火警，消防局接連派遣苑裡消防分隊趕往灌救，布水線將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣苑裡鎮今天下午2度發生雜草火警，消防局接連派遣苑裡消防分隊趕往灌救，布水線將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣苑裡鎮今天下午2度發生雜草火警，消防局接連派遣苑裡消防分隊趕往灌救，布水線將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣苑裡鎮今天下午2度發生雜草火警，消防局接連派遣苑裡消防分隊趕往灌救，布水線將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣苑裡鎮今天下午2度發生雜草火警，消防局接連派遣苑裡消防分隊趕往灌救，布水線將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣苑裡鎮今天下午2度發生雜草火警，消防局接連派遣苑裡消防分隊趕往灌救，布水線將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣 空氣品質

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