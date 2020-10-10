平鎮雙連眷村故事回藝錄 重現老兵榮耀故事

2020桃園眷村文化節於10月9日至18日登場，以「眷村新浪潮」為主題，與眷村社區合作推出社區活動。其中平鎮雙連坡社區由雙連里環保志工小隊與中央大學社會責任計畫合作，今天舉辦「雙連里眷村故事回藝錄」，以田野調查社區文史資源的成果，演出「報告！雙連班長！」兒童舞台劇，另於碉堡區域內布置老兵時光寶盒，重現老兵過往的榮耀故事。

桃園市長鄭文燦今出席活動時表示，平鎮雙連坡早期為大營區，具有軍事歷史價值，形成「類眷村」風貌。桃園眷村文化節今年邁向第20年，串連8個眷村社區，以「戲劇、展覽、電影、表演、美食」5道眷村浪潮，舉辦64場系列活動。眷村是台灣歷史產物，因居民安頓而形成的眷村，桃園列管86個，目前已成功活化「眷村鐵三角」，以文創方式保存過去故事、歷史、人文、美食及工藝等，希望不僅眷村居民保存眷村文化，非眷村居民也能了解並珍惜，展現台灣多元且包容特性。

鄭文燦也表示，市府積極活化「桃園眷村鐵三角」，包括中壢馬祖新村修復再利用第三期工程已完工，馬祖新村幼兒園修復為「馬幼藝所」親子館，成為美學教育工作坊；大溪太武新村整修完成，成立「823砲戰故事館」；龜山憲光二村第一期工程預計明年完成，中華民國眷村資源中心已正式揭牌啟用，保存調查研究影像，未來規畫成立移民故事館及憲兵故事館等，保留更多眷村文化。