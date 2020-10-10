桃園市龜山區山鶯路一帶 13日將停水8小時

台灣自來水公司第二區管理處為辦理桃園市龜山區山鶯路320號前新裝工程，將於13日早上10點起停水8小時，停水區域以龜山區山德里、山頂里一帶為主，市府提醒民眾於停水前6小時完成儲水，以避免開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

台灣自來水公司第二區管理處指出，13日當天停水區域為龜山區山德里（山鶯路、民安街、福興巷）、山頂里（山鶯路、興業街、中興路、建國東路、山鶯路340巷、山鶯路文華巷、山鶯路中華巷、山鶯路國光巷、山鶯路華玉巷、明興街140巷），沿線家戶將於13日早上10點起，一路停水至晚上6點，為期8小時。

停水期間請民眾注意應關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也可能造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，另水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

屆時恢復供水時，請民眾將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，也可能會因水壓較低導致延遲供水，敬請見諒，若恢復供水後，如仍無水或缺水時請通知水公司，可撥打免付費服務電話1910、龜山服務所03-3294999。