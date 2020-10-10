桃市17日辦職訓成果暨就業博覽 60家企業釋2800個職缺

桃園市政府就業服務處將於17日在桃園區風禾公園舉辦「一鹿相挺 職奔向前」職訓成果展暨就業博覽會，除了以動、靜態展示多元職訓成果，當天就業博覽會也邀來60家知名企業釋出電機工程師、生管工程師、品質管理人員、電子採購人員、會計管理師及儲備店長等2800個職缺，現場協助就業媒合，希望民眾都能如願覓職「有頭路」！

市府就業服務處指出，桃園推出「有頭鹿」職能訓練場以強化市民職業技能、培養專業學識，協助市民進入職場為宗旨，也結合勞動部、大專院校等資源提供多元職訓機會，活動當天將展示多項職訓成果，包含體驗時尚剪髮、人體彩繪、指甲彩繪、品嘗道地美食小吃、野狼機車引擎分解展示、3D列印作品展示、肩頸按摩等互動體驗。

另也邀來職業達人傳授心得，還有職訓達人秀、星相大師解迷惑及DIY體驗等趣味活動，現場職訓攤位也安排闖關關卡，參與者只要通過設置關卡及填寫問卷後，就能獲得「一鹿相挺 職奔向前」活動限量保溫便當袋及摸彩券，有機會抽中限量大獎。

至於在就業博覽會現場則邀請到松下電材、特力屋、光泉牧場、南亞電路板、日月光半導體、中華精測、友達光電、科達製藥、永豐餘、王品集團、台灣玻璃及美廉社等60家知名企業釋出超過2800個多元工作職缺，歡迎社會新鮮人或有意轉職者參與。

市府就業服務處指出，當天活動也將邀請勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作展示「創業鳳凰市集」專區，有8家新創企業主展示微型創業成果。活動訊息可搜尋「一鹿相挺 職奔向前」官方網頁、勞動局FB粉絲專頁或市府就服處官網瀏覽最新消息。