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桃園市試辦幼兒專責醫師制度 152名醫師加入

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市成功向衛福部爭取試辦幼兒專責醫師制度，也是唯一通過的直轄市，共計80家醫療機構、152名醫師加入。圖／桃園市衛生局提供
桃園市成功向衛福部爭取試辦幼兒專責醫師制度，也是唯一通過的直轄市，共計80家醫療機構、152名醫師加入。圖／桃園市衛生局提供

桃園市去年出生率千分之10.22，不僅高居六都之冠，也是全國出生率第2高縣市，市府衛生局積極向衛福部爭取「109年度幼兒專責醫師制度試辦計畫」，結合衛社政體系提供孩童健康醫療照護，是唯一通過的直轄市，共計80家醫療機構、152名醫師加入，0到3歲嬰幼兒家長可主動洽詢申請專責醫師，與家長一起共同呵護寶貝成長。

市府衛生局統計，設籍桃園市0到3歲嬰幼兒截至今年8月底有8萬8139人，占全國12.12%。許多新手父母因較無照顧經驗而忐忑疑惑，申請幼兒專責醫師後續將可主動關懷，協助父母完成各時程的兒童預防保健、預防接種、膽道閉鎖篩檢、牙齒塗氟轉介等，也能進一步針對發展遲緩、高風險家庭等特殊醫療及社福需求通報轉介。

衛生局長王文彥說，幼兒專責醫師制度試辦計畫將建立以兒童為中心、家庭為概念的照護模式，優化兒童醫療網絡，守護未來主人翁的健康，80家醫療機構與152名醫師清冊可上市府衛生局官網查詢，相關問題也可撥打衛生局醫政專線03-3349563。

市府衛生局指出，另為了照顧弱勢族群，市府也跨單位研商整合機制，照護對象含身心障礙、重大傷病，並評估規畫將罕見疾病、極低出生體重（少於1500克）、低出生體重（少於2500克）等嬰幼兒，以及未成年親職、酒精及非法物質使用者、脆弱家庭的新生兒與嬰幼兒納入指定收案對象，期盼能健康成長。

衛生局 醫師 未成年

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