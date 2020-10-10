湖口、六家高中成立童軍社 童軍會盼樹立學生良好品格

新竹縣湖口高中及六家高中成立童軍社團，近日正式舉行成團典禮，新竹縣童軍會希望加入童軍的學生們都能從團體實作中學習為他人服務、解決問題的精神，身為新竹縣童軍會理事長的縣長楊文科也說，期盼2校高中童軍團的成立，可以樹立良好品格教育，帶動新竹縣童軍發展更上一層樓。

新竹縣童軍會總幹事蔡孟翰表示，童軍社的成立是希望能透過訓練課程及服務學習，培養學生解決問題能力與團結合作的精神；在成團儀式上，新竹縣4顆木章持有人范綱鑫也勉勵童軍團員，要保持友好互動、展現生命的厚度，才能體現童軍精神。

縣長楊文科作為新竹縣童軍會理事長，樂觀2校高中童軍團的成立，童軍精神的發揚可以成為學生之間學習的榜樣，更表示童軍社成團也成功落實12年國教以及108課綱互動與共好的核心價值。

湖口高中校長張華堂則說，湖口高中設校至今23年，今年才終於正式成立童軍社，希望學生都能在活動中學習、成長，落實「做中學」與「品格教育」，帶領其他童軍夥伴；六家高中校長王淑蘭也說，透過童軍教育，能促進學生適性發展及培養正當休閒娛樂，小隊分工、互助合作也會提升公民素養。