桃園71名國慶寶寶報到 男寶比女寶多

今天是雙十國慶日，桃園市衛生局統計截至今天下午3點，全桃園有71名國慶寶寶誕生，分別為男寶寶37名、女寶寶34名，比去年同天統計有46名國慶寶寶還要多，有媽媽在國慶日自然產下小寶寶，開心笑說與國家同天生日，「孩子生日絕不會忘」！

市府衛生局統計轄內28家地區級及診所等接生醫療院所資料，今天下午3點已接生71名國慶寶寶71個，還有36名媽媽待產中，很有可能國慶寶寶會破百名，其中宏其婦幼醫院出生的國慶寶寶最多有16人，其次為秉坤婦幼醫院10人、禾馨桃園婦幼診所8人。

聖保祿醫院迄今已誕生3名國慶寶寶女嬰，1名剖腹產、2名自然產，產婦楊佳雯凌晨 4點多以自然產方式誕下第2胎女嬰，開心抱著女兒和老公合影，開心分享喜悅，院方人員說，雙十國慶日子好記喜氣，今年接生國慶寶寶有變多，還有孕媽咪評估身體狀況允許，今天下午自願來到產房催生，希望孩子也能選在國慶當天出生，多一份喜悅。