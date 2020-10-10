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停止手遊來桌遊 苗栗「環境教育萬花筒」12日線上報名

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉保留許多原始的自然生態及步道，其中名列全台十大古道之一的「鳴鳳古道」就位於此。報系資料照
苗栗縣獅潭鄉保留許多原始的自然生態及步道，其中名列全台十大古道之一的「鳴鳳古道」就位於此。報系資料照

苗栗縣獅潭鄉保留許多原始的自然生態及步道，其中名列全台十大古道之一的「鳴鳳古道」就位於此，苗栗縣環境保護局下周日( 18日）將辦理「環境教育萬花筒」活動，邀大家一同至鳴鳳古道邊的獅潭鄉藍色小屋探索環境教育的千變萬化，活動10月12日上午10時開放線上報名，名額40人，額滿為止。

苗栗縣環保局指出，鳴鳳古道早期是當地居民往返獅潭、公館與頭屋鄉的生活路線，步道原始林區保留完整，沒有過多的人工修繕，步行其中彷佛回到先民的生活時光中；位於古道旁的「藍色小屋」，主人將獅潭鄉在地角落故事、地方環境和人文教育元素打造環境教育桌遊課程，透過桌遊瞭解獅潭鄉在地故事、動植物及人類所面對的環境問題等，讓環境教育變得生動有趣，歡迎大家放下手機，一起走入古道聽聽在地故事。

苗栗縣環保局長陳華盛表示，苗栗縣擁有豐富的自然資源、多樣化生態環境及多元族群蘊藏的文化特色，「愛地球環境教育行動列車」系列活動將帶領民眾深入感受人與大自然的美妙關係，歡迎大家邀朋好友共度一個好玩、有趣且充滿知性的周休假日，走訪苗栗之美。

苗栗縣獅潭鄉保留許多原始的自然生態及步道，其中名列全台十大古道之一的「鳴鳳古道」就位於此。報系資料照
苗栗縣獅潭鄉保留許多原始的自然生態及步道，其中名列全台十大古道之一的「鳴鳳古道」就位於此。報系資料照
苗栗縣獅潭鄉保留許多原始的自然生態及步道，其中名列全台十大古道之一的「鳴鳳古道」就位於此。報系資料照
苗栗縣獅潭鄉保留許多原始的自然生態及步道，其中名列全台十大古道之一的「鳴鳳古道」就位於此。報系資料照
苗栗縣獅潭鄉保留許多原始的自然生態及步道，其中名列全台十大古道之一的「鳴鳳古道」就位於此。報系資料照
苗栗縣獅潭鄉保留許多原始的自然生態及步道，其中名列全台十大古道之一的「鳴鳳古道」就位於此。報系資料照
苗栗縣獅潭鄉保留許多原始的自然生態及步道，其中名列全台十大古道之一的「鳴鳳古道」就位於此。報系資料照
苗栗縣獅潭鄉保留許多原始的自然生態及步道，其中名列全台十大古道之一的「鳴鳳古道」就位於此。報系資料照

苗栗縣 桌遊 列車

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