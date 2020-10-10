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寶山雙胞胎節吸引160對雙子參加 最年長雙胞胎高齡86歲

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
雙胞胎節活動現場吸引超過千人參加，園遊會更是被人潮擠得滿滿。記者巫鴻瑋／攝影
雙胞胎節活動現場吸引超過千人參加，園遊會更是被人潮擠得滿滿。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣寶山鄉雙胞胎節今天在寶山村的雙胞胎井舉辦，現場來了近千名民眾，更有許多父母帶著小朋友們參加，原本主辦單位開放現場50對雙胞胎名額報名參加闖關，還臨時加開10組名額，其中最年長的是86歲的鍾姓姐妹，已經連續多年都到場參加。

鄉長邱坤桶表示，因寶山鄉為全國雙胞胎比例最高的地區，地方相傳是因為村民常年飲用新湖路與寶山路交叉處的水井所致，雙胞胎井的名稱就此而來，雙胞胎節活動今年已經是邁入第10年舉行，一年比一年吸引更多民眾參加，發展成為了地方非常重要的在地民俗文化，今年開放線上報名的100組名額也是馬上就被秒殺，雙胞胎節的活動不僅讓寶山鄉被認識，也讓全台灣、甚至是世界各地的雙胞胎們都有齊聚一堂的機會。

寶山鄉公所表示，今年共開放100組名額進行網路線上報名，同時現場報名的名額也開放50組，但今年的活動民眾參加非常踴躍，上午更臨時加開10組名額，同時不到11點，主辦單位所準備1000份園遊會折價券就已經被索取一空，不少都是趁著連假期間帶著孩子出門遊玩的父母。

今年報名參加雙胞胎節活動的160對雙胞胎中，年紀最小的不到1歲，最年長的則是86歲；已連續多年參加雙胞胎節活動的鍾秀蘭、鍾秀蕙姐妹就說，他們出生於1934年2月，姐妹之間感情很好，今天為了參加活動還特地穿一樣的衣服，一大早就從芎林來到寶山雙胞胎井，看到那麼多雙胞胎能齊聚一堂一起過節，覺得很熱鬧高興。

鄉公所表示，為了鼓勵國人鄉親多多生育增產報國，縣府也有規畫生育補助，第1胎就能獲得1萬元獎勵金，而寶山鄉被譽為雙胞胎之鄉，因此推出補助加碼，只要生下雙胞胎，就提供生育獎勵金5萬元，希望能促進生育率。

今天寶山鄉活動現場聚集許多雙胞胎，不少民眾都是全家出動，要感受熱鬧氣氛。記者巫鴻瑋／攝影
今天寶山鄉活動現場聚集許多雙胞胎，不少民眾都是全家出動，要感受熱鬧氣氛。記者巫鴻瑋／攝影
不少家長為了參加雙胞胎節活動，特地將自己的雙胞胎寶貝們盛裝打扮。記者巫鴻瑋／攝影
不少家長為了參加雙胞胎節活動，特地將自己的雙胞胎寶貝們盛裝打扮。記者巫鴻瑋／攝影
許多雙胞胎已經是參加活動多年，更表示每年參加就是不想錯過齊聚一堂的機會。記者巫鴻瑋／攝影
許多雙胞胎已經是參加活動多年，更表示每年參加就是不想錯過齊聚一堂的機會。記者巫鴻瑋／攝影
最年長雙胞胎鍾秀蘭、鍾秀蕙姐妹，今天也特地前來活動現場共度假期。記者巫鴻瑋／攝影
最年長雙胞胎鍾秀蘭、鍾秀蕙姐妹，今天也特地前來活動現場共度假期。記者巫鴻瑋／攝影

雙胞胎 生育補助

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