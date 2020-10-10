寶山雙胞胎節吸引160對雙子參加 最年長雙胞胎高齡86歲

新竹縣寶山鄉雙胞胎節今天在寶山村的雙胞胎井舉辦，現場來了近千名民眾，更有許多父母帶著小朋友們參加，原本主辦單位開放現場50對雙胞胎名額報名參加闖關，還臨時加開10組名額，其中最年長的是86歲的鍾姓姐妹，已經連續多年都到場參加。

鄉長邱坤桶表示，因寶山鄉為全國雙胞胎比例最高的地區，地方相傳是因為村民常年飲用新湖路與寶山路交叉處的水井所致，雙胞胎井的名稱就此而來，雙胞胎節活動今年已經是邁入第10年舉行，一年比一年吸引更多民眾參加，發展成為了地方非常重要的在地民俗文化，今年開放線上報名的100組名額也是馬上就被秒殺，雙胞胎節的活動不僅讓寶山鄉被認識，也讓全台灣、甚至是世界各地的雙胞胎們都有齊聚一堂的機會。

寶山鄉公所表示，今年共開放100組名額進行網路線上報名，同時現場報名的名額也開放50組，但今年的活動民眾參加非常踴躍，上午更臨時加開10組名額，同時不到11點，主辦單位所準備1000份園遊會折價券就已經被索取一空，不少都是趁著連假期間帶著孩子出門遊玩的父母。

今年報名參加雙胞胎節活動的160對雙胞胎中，年紀最小的不到1歲，最年長的則是86歲；已連續多年參加雙胞胎節活動的鍾秀蘭、鍾秀蕙姐妹就說，他們出生於1934年2月，姐妹之間感情很好，今天為了參加活動還特地穿一樣的衣服，一大早就從芎林來到寶山雙胞胎井，看到那麼多雙胞胎能齊聚一堂一起過節，覺得很熱鬧高興。