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影／為達人圓夢 苗栗藝生故事集結合銀髮議題拍婚紗
苗栗縣文化觀光局辦理苗栗縣社區營造及村落文化發展計畫，今年特別以銀髮議題結合產業行銷，推出了村落藝生故事集「銀髮潮Show攝影展」，邀集16組的產業、技藝達人拍攝婚紗照或個人沙龍照，希望以不同的視角、思考為苗栗的社區特色產業文化行銷。
村落藝生故事集「銀髮潮Show攝影展」即日起在苗栗縣文化觀光局山月軒展出，展期至10月25日下午5點，文觀局歡迎大家踴躍參觀。
苗栗縣文觀局文創產業科指出，每個女孩心中都有一個婚紗夢，但許多社區擁有文化產業或工藝技術的「阿婆達人」終其一生都沒有穿過婚紗，因此這次社區藝生故事集特別設計了「銀髮潮Show」的策展計畫，將社區技藝達人與銀髮議題結合，從一個個阿公阿婆心中的願望作為出發點，也希望藉此行銷苗栗在地最令人回味無窮的產業故事。
這次展出邀請16組縣內各鄉鎮市具代表性的產業達人或技藝職人擔任產業行銷大使，他們代表的產業和技藝相當多元，有林天雲「陶藝」、邱慶良「苗栗茶」、林李秀英夫婦、陳月琴夫婦「藺草編織」、涂泉明夫婦「蠶農」、章潘三妹「賽夏族/竹藤編織」、郭玲君夫婦「木雕」。
另外還有張鴻基「造幣雕刻及南北管」、湛炎慶夫婦「客家漬物」、詹德基夫婦「打包帶編織」、賴興賢夫婦「塑膠模具」、黎青欽「油甘種植」、賴火亮夫婦「二胡」、謝冬蘭夫婦及江秋蘭夫婦「客家歌謠」及溫阿梅夫婦「在地代表人物五湖社區理事長」等，大家都帶著自己最引以為傲、用心經營一輩子的特色產品或 文化技藝前往苗栗陶瓷博物館、苑裡鎮山腳社區參加攝影取景。
文觀局強調，希望藉這次展出為達人、藝生圓夢，也請大家在美麗涼爽的秋日來山月軒走一走，欣賞美麗的攝影作品，同時也翻閱屬於苗栗縣最特別的產業故事，一起來推廣、行銷苗栗產業，看見苗栗銀髮與產業之美。
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