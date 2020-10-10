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屋被法拍無家可歸…母女夜宿總統府前廣場 因國慶遭驅離

新竹縣升國旗慶雙十 台美中關係成為官員致詞焦點

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣長楊文科（右二）及其夫人，以及藝人白嘉莉（右四）同坐觀禮台，臉上還戴著最夯的國慶口罩。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科（右二）及其夫人，以及藝人白嘉莉（右四）同坐觀禮台，臉上還戴著最夯的國慶口罩。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣政府今天上午在府前廣場舉行2020國慶升旗典禮，超過3000名民眾齊聚，縣府也邀請知名藝人白嘉莉擔任嘉賓，活動則由陸專勇士戰鼓隊揭開序幕，隨後國歌及國旗歌依序響起完成升國旗儀式；縣長楊文科在致詞時表示，近期台灣捲入中美衝突「大家沒有嚴肅看待」，擔憂會演變為兩岸軍備競賽，帶來戰爭威脅。

楊文科致詞時表示，縣府團隊規畫了「五支箭」及「十大交通建設」，還有特色公園、綠色海岸風景遊憩區等重大建設項目，為了打造未來30年榮景，明年度的總預算案更創下303億元新高，其中在教育科學文化方面就占127億，比例高達41.93%，經濟發展則將投入38億元。

除了投入預算發展建設，楊文科也代表縣府向民眾喊話，表示雖然中央開放含瘦肉精美豬進口、新冠肺炎、水庫缺水等危機，讓許多鄉親感到人心惶惶，但已經要求全縣120所國中小營養午餐，一定要使用國產豬肉，不得使用進口的美國豬肉，未來會落實「零檢出、要標示、設專區」政策，保障學童吃的健康。

楊文科還提到對近來台灣與中國、美國的三邊關係，擔憂就如同第一次世界大戰前，眾人都認為不可能發生衝突，最後卻演變戰爭全面爆發，而且購買軍事武器會成為軍備競賽，還呼籲身為國民就要堅定擁護中華民國，才能度過兩岸緊張階段。

而議長張鎮榮則在致詞時痛批蔡英文政府「獨裁霸道、反民主」，稱蔡英文總統聯合美日對抗中國，將情勢推向戰爭邊緣，不顧人民生命財產安全，面對美國軍售照單全收，面對日本則是卑躬屈膝，在典禮台上痛罵「民進黨這種作為，我們完全看不到國家的定位與方向。」，最後表示地方應該要不分藍綠、不分黨派，來全力推動各項縣政建設。

縣府預估今天大約有3000人到場參與升旗典禮，活動則由陸軍專科學校勇士戰鼓隊揭開序幕。記者巫鴻瑋／攝影
縣府預估今天大約有3000人到場參與升旗典禮，活動則由陸軍專科學校勇士戰鼓隊揭開序幕。記者巫鴻瑋／攝影
不少民眾都身著國旗衣、手拿國旗，一大早就到現場等待升旗典禮。記者巫鴻瑋／攝影
不少民眾都身著國旗衣、手拿國旗，一大早就到現場等待升旗典禮。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科上午在府前廣場高舉小國旗向民眾致意，現場約有3000多人參與。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科上午在府前廣場高舉小國旗向民眾致意，現場約有3000多人參與。記者巫鴻瑋／攝影
縣府邀請桃山國小合唱團擔任國歌領唱，合唱團成員都身著泰雅族傳統服飾。記者巫鴻瑋／攝影
縣府邀請桃山國小合唱團擔任國歌領唱，合唱團成員都身著泰雅族傳統服飾。記者巫鴻瑋／攝影

楊文科 戰爭 國旗

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