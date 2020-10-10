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中壢國旗屋第26年升旗 3萬旗海飛揚2千人到場
歡慶雙十國慶，桃園市中壢區忠貞新村旗海飄揚，國旗屋米干業者張老旺第26年舉辦國慶升旗典禮，今年國旗布置從龍東路起，綿延至雲南文化公園周邊，大街小巷懸掛大旗小旗約3萬張，吸引約2000人次造訪，升旗、拍照、吃米干。
國旗掛滿忠貞新村各處，其中國旗屋、雲南公園2處，以紅色木桿架起放射狀的國旗擺設，相當醒目，於雲南公園設置國旗隧道，隧道內牆上掛滿小國旗，頭頂上更是滿滿旗海飛揚，吸引不少民眾於隧道內拍照留念。從新北市來帶著兩個孩子的張小姐表示，第一次參加國旗屋升旗活動，讓孩子認識國旗外，忠貞新村內到處是國旗，相當應景、有趣。
升旗典禮於今天上午10時半舉行，典禮前有約600人上街遊行、退休憲兵演出、雲南打歌表演出，約2人到場共襄盛舉，桃園市副市長李憲明、議長邱奕勝、多名立委、議員皆到場共襄盛舉。
張老旺在舞台上致詞時表示，26年來堅持「自費」，不收錢，只收旗，每年舉辦升旗典禮，呼籲國人不分黨派愛國、愛國旗。李憲明說，國旗屋升旗典禮每年愈來愈多人來，忠貞新村保有緬甸異域孤軍的特殊文化及美食，也讚張老旺舉辦升旗典禮的堅持，全台大概沒有第二人。
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