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台灣設計展最美的風景 竹市府感謝志工無私奉獻

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
台灣設計展展場有一群穿著桃紅色背心的志工，默默維持秩序、定點解說服務遊客。記者黃瑞典／攝影
台灣設計展展場有一群穿著桃紅色背心的志工，默默維持秩序、定點解說服務遊客。記者黃瑞典／攝影

台灣設計展展場有一群穿著桃紅色背心的志工，犧牲中秋及國慶連假默默協助維持秩序、定點解說服務遊客，新竹市政府指出，展覽期間共有1287名志工投入，從16歲的高中生到83歲銀髮族都有，有的甚至每天從台中搭車來新竹服務，這些志工不僅是展場最美麗的風景，更是新竹市最佳的軟實力。

市府社會處指出，感謝這些志工不分平假日一起為設計展努力，尤其有不少熱情的長輩參與，其中有217名是65歲以上的銀髮族，另外，還有19所學校、465名學生投入。

社會處指出，志工張倫嘉是新竹市聲暉協會社工員，認為新竹市難得有如此大型的活動，身為市民一份子，當然要盡力服務來訪遊客，還表示明年台灣燈會也要來當志工。

志工曹恆磚在竹科擔任品管工作，首次當志工發現任務並不簡單，要有熱誠與體力才能勝任，是很難得的經驗難；志工督導陳永祥來自台中市，任職中科院航空所工程師，此次負責轉運站展區服務，假日每天從台中坐車到新竹，協助管理志工及展區交通指引和維護工作。

陳永祥表示，工程師長時間待在實驗室，志工服務拓展他的視野，認識平常接觸不到的族群，希望明年台灣燈會可以繼續投入志工服務行列。

台灣設計展展場有一群穿著桃紅色背心的志工，默默維持秩序、定點解說服務遊客。記者黃瑞典／攝影
台灣設計展展場有一群穿著桃紅色背心的志工，默默維持秩序、定點解說服務遊客。記者黃瑞典／攝影
台灣設計展展場有一群穿著桃紅色背心的志工，默默維持秩序、定點解說服務遊客。記者黃瑞典／攝影
台灣設計展展場有一群穿著桃紅色背心的志工，默默維持秩序、定點解說服務遊客。記者黃瑞典／攝影

新竹 台灣燈會

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