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南庄石壁部落健行及音樂會11月登場 參山處受理報名

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
南庄石壁部落景色優美。圖／參山國家風景區管理處提供
南庄石壁部落景色優美。圖／參山國家風景區管理處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處推展南庄原住民族部落觀光，11月14、15日2天將舉辦南庄石壁部落健行及音樂會，邀喜愛健行的民眾一同前進石壁部落，透過部落DIY、小旅行、壁旅市集、峽谷之音音樂會等節目深度探索部落文化，享受大自然並感受部落之美；參山處表示，14日的音樂會免費入場，15日的健行活動即日起受理報名，限額500名，先搶先贏。

參山處表示，石壁部落位於苗栗縣南庄鄉東河村，居民多數是從鹿場山區遷徙而來的泰雅族人，地處壯闊陡峭的山壁環繞中，因而有石壁部落美稱，當地除了獨特的自然景觀，更保有泰雅族傳統的染織文化，希望透過這次活動讓民眾親臨現場，走訪石壁部落。

參山處長柯建興說，石壁部落健行活動已是第2屆辦理，今年更擴大在健行活動前一晚(14日)舉辦峽谷之音部落音樂會，希望透過部落原住民族音樂，搭配石壁山林幽靜的氛圍，讓訪客達到身心靈放鬆的效果；喜歡深入探訪部落的遊客更不能錯過精彩的部落小旅行，將帶您穿探訪賽夏族與泰雅族的傳統生活領域，邀大家當一回「部落客」。

15日的健行活動路線將沿苗21線道路行進，路程平坦輕鬆，長約4公里，沿路不僅有壯闊的自然景觀，還設有石壁部落情報站，讓民眾更加了解部落歷史文化及產業，活動主會場安排部落DIY體驗（植物染方巾、串珠、手編提袋、麻編杯墊）、部落市集美食等節目，健行活動9日中午12時起在伊貝特報名網開放報名，報名費200元，報名即享有活動T恤、250元DIY體驗、150元市集美食兌換券。

參山處提醒大家，由於石壁部落附近道路狹小，建議遊客於南庄遊客中心前換乘免費接駁巴士前往，2天活動接駁巴士時刻資訊與活動報名詳細內容，可上參山國家風景區FB粉絲專頁查詢；活動相關諮詢請上參山處Facebook粉絲團；活動報名網址： https://bao-ming.com/2020hatala

南庄石壁部落的大招牌「大石壁」。圖／參山國家風景區管理處提供
南庄石壁部落的大招牌「大石壁」。圖／參山國家風景區管理處提供
報名參加南庄石壁部落健行活動者可免費體驗部落工藝DIY。圖／參山國家風景區管理處提供
報名參加南庄石壁部落健行活動者可免費體驗部落工藝DIY。圖／參山國家風景區管理處提供
遊客參加健行活動享受南庄部落山林之美。圖／參山國家風景區管理處提供
遊客參加健行活動享受南庄部落山林之美。圖／參山國家風景區管理處提供

音樂會 南庄 泰雅族

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