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高鐵新竹站慶雙十國慶 竹科樂團上演快閃薩克斯風表演

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
高鐵新竹站上演薩克斯風樂團快閃演出，吸引了不少遊客停下腳步欣賞。記者巫鴻瑋／翻攝
高鐵新竹站上演薩克斯風樂團快閃演出，吸引了不少遊客停下腳步欣賞。記者巫鴻瑋／翻攝

雙十國慶各地都有慶祝活動，今天上午10點10分高鐵新竹站外上演一場快閃薩克斯風表演，一群成員來自竹科的Sax4樂團，特別選在國慶日這個特殊的時刻，透過多首經典曲目以及輕鬆的節奏，祝福中華民國生日快樂，吸引了許多旅客佇足聆聽，表演結束後，旅客也紛紛給予熱情的掌聲，讓這場音樂饗宴成為一個國慶連假中偶然又美好的相遇。

Sax4樂團共有五名成員，雖然平常皆忙於公司業務，但對於音樂滿懷熱忱，每周都相聚練習互相切磋學習，共同陶醉在薩克斯風愉悅的樂聲中，團長周穎傳表示，感謝高鐵提供表演舞台，今天演出特別安排在10月10日的10點10分開始，就是希望透過這個深具意義的日期與時間，讓聽眾留下深刻的印象。

同時，周穎傳更希望讓更多民眾了解薩克斯風的優美音色，並激發民眾對音樂的喜好，進而展現科技人對音樂素養的提升自我要求極高，團員們也表示，表演除了能滿足自我成長企圖，更重要的是在這特別的日子能為高鐵新竹站的旅客增添歡喜愉悅的氣氛，讓美好音樂共享，獲得不同領域上的成就感及自信心。

高鐵新竹站長邱奕貴則說，除了邀請旅客「搭高鐵・遊台灣」外，高鐵各車站更持續透過「『藝』起來高鐵活動」讓旅客在到站後或乘車前，能夠感受到豐富的藝文氣息在車站流動，表演者藉由音樂傳達出的情感，總能帶給旅客無比的驚喜與感動。

未來高鐵新竹站也將持續透過多元豐富的展演活動，將文化與藝術帶入，將車站營造成可供旅客駐足欣賞表演的文創藝術空間，使台灣高鐵成為引領進步、創造美好的生活平台，同時展現出新竹在地文化與藝術獨特的創意與活力。

高鐵新竹站上演薩克斯風樂團快閃演出，吸引了不少遊客停下腳步欣賞。記者巫鴻瑋／翻攝
高鐵新竹站上演薩克斯風樂團快閃演出，吸引了不少遊客停下腳步欣賞。記者巫鴻瑋／翻攝
高鐵新竹站上演薩克斯風樂團快閃演出，吸引了不少遊客停下腳步欣賞。記者巫鴻瑋／翻攝
高鐵新竹站上演薩克斯風樂團快閃演出，吸引了不少遊客停下腳步欣賞。記者巫鴻瑋／翻攝
高鐵新竹站上演薩克斯風樂團快閃演出，吸引了不少遊客停下腳步欣賞。記者巫鴻瑋／翻攝
高鐵新竹站上演薩克斯風樂團快閃演出，吸引了不少遊客停下腳步欣賞。記者巫鴻瑋／翻攝

高鐵 新竹

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