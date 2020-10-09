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太武新村八二三砲戰故事館慶開幕 回顧烽火連天的歷史

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
故事館建築為仿美軍顧問團宿舍的美式眷舍風格。圖／文化局提供
故事館建築為仿美軍顧問團宿舍的美式眷舍風格。圖／文化局提供

桃園市大溪區太武新村，今天啟用營運八二三砲戰故事館，以「反省戰爭」為核心，呈現戰時、戰後的多元視角，未來更進一步將園區打造成為市民文化參與的基地，形塑為文創據點，陸續規畫藝術家駐村、具創客精神的coworking space、特色賣店、特色餐飲或複合式餐飲等。

桃園市「眷村鐵三角計畫」以馬祖新村、憲光二村及太武新村等三處眷村文創園區，推動眷村文化保存，及歷史建築活化。其中太武新村在民國98年登錄為歷史建築，後續與國防部共同合作，由文化局進行修復，工程總經費為3810萬元。

八二三砲戰發生民國47年8月23日，接連44天中共對金門發射了超過40萬顆砲彈，國軍奮勇守衛，直到當年10月，共軍宣布放棄封鎖，改為「單打雙不打」，逐漸減少攻勢，最終在1979中美建交才正式宣布停止砲擊。

太武新村建於民國 53 年，以金門地標太武山為名，眷舍主要配給曾駐防金門，且參與過八二三砲戰的陸軍將校級軍眷。軍方將八二三砲戰中落在金門的砲彈變賣，籌措基金興建而成，建築為仿美軍顧問團宿舍的美式眷舍風格，每戶均為獨門獨院、單幢四拼、二層樓加強磚造平屋頂的建築樣式，為桃園地區少見的眷村建築。

故事館展覽內容從歷史脈絡、模型展示、影音展現其戰火情境中，當時百姓生活的日常生存抉擇，並以互動裝置呈現當時的軍民生活；館舍內也還原其太武新村的生活記憶，美式獨門獨戶的眷舍格局，將故事匯集形成你我心中的眷村故事，以鴿子象徵和平希望，傳遞和平的可貴。

故事館，以「反省戰爭」為核心，呈現戰時、戰後的多元視角。圖／文化局提供
故事館，以「反省戰爭」為核心，呈現戰時、戰後的多元視角。圖／文化局提供
故事館展覽內容從歷史脈絡、模型展示、影音展現其戰火情境中，當時百姓生活的日常生存抉擇，並以互動裝置呈現當時的軍民生活。圖／文化局提供
故事館展覽內容從歷史脈絡、模型展示、影音展現其戰火情境中，當時百姓生活的日常生存抉擇，並以互動裝置呈現當時的軍民生活。圖／文化局提供
故事館建築為仿美軍顧問團宿舍的美式眷舍風格。圖／文化局提供
故事館建築為仿美軍顧問團宿舍的美式眷舍風格。圖／文化局提供

歷史建築 眷村 金門

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