3萬旗海迎雙十　國旗屋張老旺：有國旗才能平安來台

明天就是雙十國慶，位在中壢中貞新村的國旗屋，米干業者張老旺已連續第26年舉辦升旗典禮，張老旺表示，今年布置國旗從龍東路開始，一直綿延至雲南文化公園周邊，大街小巷懸掛約3萬張國旗，其中國旗屋、雲南公園2處設有醒目的散狀國旗擺設，每年舉辦希望喚起台灣民眾的愛國心。

張老旺為異域孤軍後代，戰亂期間父親從軍，母親將一面親手縫製的國旗交給同袍，若父親戰死插在遺體旁得以辨示。後來一家人撤退來台，父親病逝後，張老旺整理遺物時，於床底下發現當年那面國旗，回想起童年戰亂點點滴滴，深感「有國旗全家人才能平安來到台灣」，從那時起發誓要掛旗掛到死。

張老旺表示，首次舉辦升旗典禮僅3人參加，到後來成為地方盛事。今年升旗典禮與桃園市府舉辦的雙十嘉年華合辦，明天早上10點半升旗典禮前，將會有約600人上接遊行、退休憲兵表演及雲南打歌隊的演出。

張老旺指出，舉辦升旗典禮20多年來，「只收國旗，不收錢」，今年花了50多萬，購買國旗木桿、鐵絲等材料及大國旗，與弟妹花了約1個月又20天，利用每晚車流較少的時段，將3萬多面國旗，一一手工串起，懸掛在巷弄的電線桿上。