桃市規定娃娃機店要離校50公尺 違者最高將罰10萬元
桃園市自助選物販賣事業管理自治條例去年10月8日上路，經公告1年後於昨天起實施，條例規範娃娃機店家所在營業場所主要出入口應臨接寬度6公尺以上道路，並應距離國中小50公尺以上，市府經發局清查約有75家違規設置，集中桃園、中壢區，已發文要求陳述意見，未來稽查若仍未關店將命其停業，仍不聽最高可罰10萬元，得連續罰。
市府經發局指出，桃園、中壢區人口密集，娃娃機台店家本就相較其他行政區來得多，經清查75家違規娃娃機店就有8成座落桃園、中壢區，尤其集中中壢夜市、中原夜市內，中原夜市就位於中原國小周邊，依條例規範須停止經營自助選物販賣業務。
經發局強調，已經發文通知業者改善，後經查獲將依自治條例第8條命令停止經營自助選物販賣業務，如仍繼續營業者，將處2至10萬元罰鍰，並得按次處罰，條例內容可上https://law.tycg.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL002074&KeyWord=%e8%b2%a9%e8%b3%a3查詢。
經發局另提醒自治條例第7條亦有規範業者應作為或禁止的事項，例如娃娃機台商品不得為有價證券、鑽石、珠寶、貴金屬製品、通用貨幣、電子票證、菸、酒、檳榔、成人情趣用品、猥褻物品或活體生物且不得以金錢買回等規定，請業者先行自主檢查，如經查獲違規情事，將移請各主管機關依法核處。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言