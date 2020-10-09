桃市規定娃娃機店要離校50公尺 違者最高將罰10萬元

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聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市自助選物販賣事業管理自治條例規範娃娃機店家所在營業場所主要出入口應臨接寬度6公尺以上道路，並應距離國中小50公尺以上，市府經發局清查約有75家違規設置。本報資料照
桃園市自助選物販賣事業管理自治條例規範娃娃機店家所在營業場所主要出入口應臨接寬度6公尺以上道路，並應距離國中小50公尺以上，市府經發局清查約有75家違規設置。本報資料照

桃園市自助選物販賣事業管理自治條例去年10月8日上路，經公告1年後於昨天起實施，條例規範娃娃機店家所在營業場所主要出入口應臨接寬度6公尺以上道路，並應距離國中小50公尺以上，市府經發局清查約有75家違規設置，集中桃園、中壢區，已發文要求陳述意見，未來稽查若仍未關店將命其停業，仍不聽最高可罰10萬元，得連續罰。

市府經發局指出，桃園、中壢區人口密集，娃娃機台店家本就相較其他行政區來得多，經清查75家違規娃娃機店就有8成座落桃園、中壢區，尤其集中中壢夜市、中原夜市內，中原夜市就位於中原國小周邊，依條例規範須停止經營自助選物販賣業務。

經發局強調，已經發文通知業者改善，後經查獲將依自治條例第8條命令停止經營自助選物販賣業務，如仍繼續營業者，將處2至10萬元罰鍰，並得按次處罰，條例內容可上https://law.tycg.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL002074&KeyWord=%e8%b2%a9%e8%b3%a3查詢。

經發局另提醒自治條例第7條亦有規範業者應作為或禁止的事項，例如娃娃機台商品不得為有價證券、鑽石、珠寶、貴金屬製品、通用貨幣、電子票證、菸、酒、檳榔、成人情趣用品、猥褻物品或活體生物且不得以金錢買回等規定，請業者先行自主檢查，如經查獲違規情事，將移請各主管機關依法核處。

夜市 鑽石 猥褻

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