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桃竹苗14日起夜間減壓供水 竹科已啟動旱災應變小組

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶山第二水庫供應竹科用水，目前蓄水率約為64%，短期仍不會影響竹科生產。記者巫鴻瑋／翻攝
寶山第二水庫供應竹科用水，目前蓄水率約為64%，短期仍不會影響竹科生產。記者巫鴻瑋／翻攝

經濟部在7日宣布桃園、新竹、苗栗及台中供水區水情燈號將於14日起轉亮「黃燈」，屆時將轉為實施自來水「夜間減壓供水」，竹科管理局也已經啟動旱災應變小組，要求園區各廠商進行節水措施，但仍強調目前水庫蓄水量足夠，不影響產業生產狀況。

新竹科學園區管理局表示，目前已經啟動旱災應變小組，且考量到今年降雨量偏少，小組會議在上月25日就已經要求各廠商企業，在不影響產能運作的情況之下，全面暫停非生產線用水，同時也要求暫停環境維護或清洗廠房等用水。

目前規畫每個月用水量超過1000噸的廠房就必須實施節水措施，以降低5%用水量為原則，後續會視水情狀況進行調整，同時會要求各廠房負責人員定期回報用水情況，科管局則表示會站在監督的角色希望各企業配合節水。

專供竹科園區用水的寶山水庫及寶二水庫目前蓄水率已降到64.2%，2座水庫連通調度，估計蓄水量尚有2400萬立方公尺，短期內並不會影響竹科生產，但仍須注意入冬枯水期用水需求。

水庫 新竹

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