賽夏族服飾競賽登場 苗縣首辦盼傳承傳統服飾之美

苗栗縣政府今天在南庄賽夏族民俗文物館舉辦賽夏族服飾競賽及展示活動，同時邀在地表演團體熱情演出，現場並安排傳統織布DIY體驗，還評選出優勝作品在館內辦理特展，展期至10月30日止，縣府歡迎各地遊客踴躍來參觀，體驗原鄉藝術與風情。

縣府為保存及推廣賽夏族傳統服飾之美，由原住民族事務中心委託南庄鄉賽夏族瓦祿部落發展協會辦理賽夏族服飾競賽，活動今天上午在賽夏族民俗文物館登場，縣府秘書長陳斌山、縣議員楊文昌、黃月娥及南庄鄉長羅春蓮、原民中心主任蔣意雄等人在頭目帶領下進行祈福儀式，並由原住民歌舞表演揭開活動序幕。

陳斌山表示，這是縣府首次舉辦賽夏族服飾競賽，希望透過編織競賽將技藝傳承、保存下來，今天的優勝作品將由賽夏族民俗文物館收藏並辦特展，展現賽夏族服飾的創意美學及特有文化風貌。