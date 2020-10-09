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桃園客家音樂節開跑 樂光燦爛重現經典
2020桃園客家音樂節系列活動「樂光燦爛經典演唱會」今天下午在桃園市客家文化館演藝廳登場，邀集多位客家金曲歌手經典重現客家流行音樂先驅吳盛智及涂敏恆的作品，並呈現客家女性歌手於客家樂壇的發展及創作的心路歷程，帶領數百位觀眾進入客家音樂的迷人世界。
桃園市長鄭文燦表示，桃園市客家文化館目前典藏47位客家音樂人的介紹及作品，許多耳熟能詳的客家歌曲皆出自這些創作人，卻鮮為人知。為使客家音樂人才及其作品廣為流傳，今年音樂節首度規畫辦理主題演唱會，活動上半場以「老派經典」為題，介紹吳盛智及涂敏恆兩位已逝客家音樂人的作品；下半場「女性情懷」主題則介紹客家樂壇優秀的女性客家歌手。
吳盛智創作許多膾炙人口的歌曲如「𠊎係客家人」、「無緣」等，以熱門西洋流行歌曲改編客家傳統歌謠，開創客家音樂創作浪潮，影響新一代客家流行音樂創作人，被譽為客家流行音樂鼻祖。涂敏恆被譽為「客家歌謠教父」，一生創作了2300多首歌曲，代表作如「送你一把泥土」、「紅梅」，及紅遍大街小巷的「客家本色」，擅長以多元風格呈現客家歌曲。今年特別邀請欒克勇、劉榮昌、林展逸等金曲級歌手重新詮釋他們的作品。
除了吳盛智及涂敏恆兩位音樂才子，也邀請到老、中、青三代在客語歌壇極具地位的女性歌手官靈芝、羅思容、曾雅君，以個人微電影方式敘說其創作心路歷程，並演唱其代表作品。
桃園客家音樂節系列活動即日起至11月14日止，邀請民眾一同來共享豐富的音樂饗宴。民眾可於活動服務台索取酷卡於系列活動集點，集滿5點即可兌換精美贈品1份。
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