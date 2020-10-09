苗栗推出磺坑生態旅遊健行 九降風起秋柿紅今起報名

苗栗縣公館鄉出磺坑擁有豐富的文化景觀和文化資產，縣府10月17日將辦理生態旅遊健行活動「九降風起秋柿紅」，今天中午12點起開放網路報名，預計15日下午5點結束報名，人數達50人即截止，苗栗縣文化觀光局歡迎大家共襄盛舉，相關活動訊息可上文觀局網站及臉書社群專頁「出磺坑再造歷史現場」查詢。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，出磺坑是台灣石油產業的濫觴，當地有客家傳統農耕聚落，境內擁有百年歷史的羅家、邱家古厝，除油氣生產之外，還盛產牛心柿、桂竹等多種農特產品，希望藉由這次活動讓民眾了解出磺坑傳統客家聚落的農村人文歷史。

他指出，公館鄉的農特產豐富多樣，其中牛心柿深具代表性，出磺坑和其周遭地區是主要產地，這區的柿子源於日治時期從日本引進栽培，因靠近後龍溪畔，水氣豐沛，造就出又甜又脆的牛心柿，每年9至12月間盛產，到處可看到柿樹和表皮漸轉紅的柿果結實纍纍，這段時間還可品嘗到以傳統古法製作香Q好吃的柿餅。