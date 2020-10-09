地檢署直接和復興山區連線 與律師諮詢不必下山跑一趟

桃園市復興區幅員遼闊，大多為偏遠山區，來回市區交通曠日費時，為方便民眾法律服務，桃園地檢署以復興區公所為據點，用「視訊」提供刑事訴訟輔導、律師諮詢，居民不必再大老遠跑一趟下山，另假釋、緩刑期間交付保護管束者，桃檢也研議讓復興住戶以視訊取代面對面報到。

復興區佔桃園市三分之一面積，但僅有1萬2000多人，大多為原住民人口，前山包括角板山公園，中山以羅浮為界，後山則有巴陵等地，上下山一趟至少3、4小時起跳，颱風季節還會遇上坍方路段，民眾來回一趟相當辛苦，且原鄉習俗遇事多詢問耆老、牧師意見，較少尋求法律管道。

桃園地檢署檢察長王俊力說，考量署內為民服務中心有免費法律諮詢、訴訟輔導，民眾使用率高，但復興區地理位置偏遠，有構想建立一個法律諮詢平台，並架設電腦視訊方便山上住戶使用，他也舉例，民眾若收到不明傳票，可以透過視訊直接和地檢署查證，第一時間避免遭詐。

桃檢指出，目前在復興區公所調解室、地檢署內各架設電腦及視訊鏡頭，並創設1個LINE帳號，預計下周二開始試營運，每周二、四早上9點至12點、下午2點至5點，各為訴訟輔導、律師諮詢，由需要民眾提前和區公所預約，檢方這端也有專責書記官協助。

檢方也說，提出書狀部分書記官可先代寫案號、股別傳真到公所，民眾在視訊過程依照指示撰寫、署名，最後再郵寄到地檢署，考量復興區原住民人口多，也會商請熟悉族語者協助溝通翻譯。

另外，觀護人室目前也有計畫結合視訊，針對復興區有緩刑、假釋期間需要定期報到者，同步採用「視訊」向觀護人報到，初期會以緩刑、偶犯酒駕，或較輕微案件且表現良好、有準時到者為優先，讓更生過程不必再因地理位置而困難重重。