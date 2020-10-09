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2020寶山雙胞胎節雙十節登場 現場將可贏獎金、吃美食
新竹縣寶山鄉雙胞胎節將在10日登場，今年也將舉辦做一系列活動，現場除了有歡樂美食園遊會，來參與的前1000名民眾都可獲得美食兌換券，更重要的是邀請全台灣的雙胞胎們來參加，只要上網報名或現場報名，限量100對名額，就可獲得專屬紀念品，也可藉由比賽贏禮券。
每年寶山鄉公所都會舉辦雙胞胎節，因寶山鄉寶山村為全國雙胞胎比例最高的地區，地方相傳是因為村民常年飲用新湖路與寶山路交叉處的水井所致，雙胞胎井的名稱就此傳播開來，而相關慶祝活動也已舉辦多年。
主辦單位今年準備一系列表演，有玫子姐姐腹語秀、神奇歡樂的魔術氣球秀，還有重溫經典時代的民歌演唱，更有雙胞胎井有獎問答，另外報名參加的雙胞胎參賽者們則有默契大考驗的比賽，以及好玩的真假雙胞胎闖關遊戲，通過考驗就有機會獲得限量500元超商禮券。
另外現場還有寶山特色農產市集、可愛的胖卡車市集，民眾也可以參加免費的祈福DIY木牌製作，前1000位到場的民眾則可以領取60元活動現場折價券，可以折抵園遊會攤位區的寶山鄉客家美食及農特產品。
交通方式，民眾前往參加活動可以搭乘接駁車，由10日當天上午9點、9點30分，在新竹火車站前台電營業所準時發車。
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