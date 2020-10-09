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桃園唯一憲兵眷村「憲光二村」 全台最大木板國旗亮相

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市民學藝員成員在憲光二村打造長、寬270公分、405公分的全台最大木板國旗。記者曾健祐／攝影
桃園市民學藝員成員在憲光二村打造長、寬270公分、405公分的全台最大木板國旗。記者曾健祐／攝影

明天就是國慶日，桃園市唯一的憲兵眷村「憲光二村」居民雖早在15年前搬遷，在藝文團體維護下再現一片家家戶戶掛國旗榮景，由門板、木材打造的全國最大木板國旗也亮相，而桃園市府也和榮民榮眷基金會合作，在憲光二村成立「中華民國眷村資源中心」作為串流全台眷村歷史的平台。

龜山區憲光二村2005年居民搬遷，牆面留下木板拼成的大國旗已斑駁，桃園市民學藝員王立華從小在憲光二村長大，他回憶眷村每戶國旗不是折疊收好，就是長年捲靠在門後，重要日就會拿出掛上，掛國旗更是件神聖儀式。

另名學藝員孫寶莉說， 依循眷村舊有精神，和夥伴蒐集憲光內廢棄木材、門板，並一塊塊拼接、上漆，依照國旗比例打造出長、寬270公分、405公分的全台最大木板國旗，向當年家家戶戶掛國籍，傳達國與家在眷村人心中的重要意義。

桃園市文化局指出，榮民榮眷基金會提供250萬元經費設立「中華民國眷村資源中心」，目的是蒐集、教育、交流、推廣及跨域，作為一個全國性眷村知識串連的平台，而現場的創意眷村貨櫃提供閱覽、講座空間，也有相關書籍文獻。

桃園市長鄭文燦說，中壢馬祖新村、龜山線光二村及大溪太武新村，這3個文創園區結合眷村文化節連續10天都有活動，其中馬祖新村親子館完工、太武新村的八二三紀念館今下午啟用，而憲光二村第一期工程預定明年完工，正爭取前瞻二期預算要把憲光改造完成。

他表示，全桃園有86個列管眷村，眷村是台灣特有產物，也是台灣重要文化組成，中華民國眷村資源中心是個數位平台，要把很多眷村故事、影像保留，不要因為改建過去眷村的記憶消逝，未來預計設置大移民歷史紀錄，並加入憲兵故事館，因為憲光二村是桃園唯一個憲兵眷村。

桃園市府文化局和榮民榮眷基金會合作，設立「中華民國眷村資源中心」今天揭牌。記者曾健祐／攝影
桃園市府文化局和榮民榮眷基金會合作，設立「中華民國眷村資源中心」今天揭牌。記者曾健祐／攝影
龜山區憲光二村2005年居民搬遷。記者曾健祐／攝影
龜山區憲光二村2005年居民搬遷。記者曾健祐／攝影
中華民國眷村資源中心今天揭牌，目的是蒐集、教育、交流、推廣及跨域，作為一個全國性眷村知識串連的平台。記者曾健祐／攝影
中華民國眷村資源中心今天揭牌，目的是蒐集、教育、交流、推廣及跨域，作為一個全國性眷村知識串連的平台。記者曾健祐／攝影
國慶日前夕，憲光二村已經掛滿國旗。記者曾健祐／攝影
國慶日前夕，憲光二村已經掛滿國旗。記者曾健祐／攝影

眷村 國旗 憲兵

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