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楊梅幼獅分隊落成啟用 簡約外觀呼應工業區特色

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市消防局幼獅分隊重建工程昨天舉行啟用典禮。圖／桃消防局提供
桃園市消防局幼獅分隊重建工程昨天舉行啟用典禮。圖／桃消防局提供

桃園市消防局幼獅分隊因廳舍老舊空間不足，耗資6010萬元，重建打造約320坪辦公空間，外觀採簡約設計，呼應幼獅工業區的特色，內部也新增女備勤室、義消辦公室及小型體訓中心等空間，補足消防工作所須。

桃園市長鄭文燦今昨天出席啟用典禮時表示，幼獅消防分隊工程總經費為6010萬元，中央補助4120萬元，市府補助1890萬，全棟為4層樓建築，總樓地板面積約320坪，曾榮獲「桃園市政府第四屆公共工程金品獎」佳作及「2020國家卓越建設獎」規劃設計類優等獎項，為桃園五星級的消防廳舍。

消防署副署長蕭煥章表示，感謝市府團隊對消防同仁的支持，讓幼獅分隊重建工程能順利完工，將來中央會繼續支持桃市府進行大林、觀音、山腳、龜山等消防分隊的建置，及消防車輛的汰換及購置，也感謝消防同仁對桃園的貢獻與服務。

消防局長謝呂泉表示，感謝經濟部工業局楊梅幼獅工業區無償借用土地，讓幼獅分隊能順利重建，本工程建築採簡約設計，融入在地工業區特色，將成為楊梅地區最現代化的即時救災救護處所。

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