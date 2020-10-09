快訊

2020是台灣Podcast元年！「廣播版」YouTuber怎麼用聲音收服鐵粉？

連5天疫情！連假首日增3例境外移入 指揮中心下午2時說明

雙十連假首日車潮 國1南下新竹路段時速僅30公里

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
國道1號南下竹北路段，從上午7點之後陸續出現壅塞情況，平均車速僅30公里。圖／翻攝自高公局
國道1號南下竹北路段，從上午7點之後陸續出現壅塞情況，平均車速僅30公里。圖／翻攝自高公局

國道1號南下新竹路段上午出現車多壅塞情況，其中在上午9時許，竹北路段更是發生4車追撞，造成後方車流一度回堵至楊梅轉接道，目前新竹路段平均車速僅30公里，過新竹系統交流道後才會恢復行車順暢。

車禍事故分別發生在上午9時9分，過湖口服務區內線南下87.7公里處，因為前方新竹路段車速驟降，造成下坡車流煞車不及，其中4輛自小客車追撞一起，所幸並未造成人員傷亡，但事故一度造成後方回堵至楊梅轉接道，1小時後才排除。

隨後幾乎同個路段，10時11分時，南下87.1公里處中線車道再發生2輛自小客車追撞，目前國道警方已經前往事故地點進行排除，同時目前從湖口交流道至新竹交流道車速都僅20至30公里。

國道警方提醒用路人，雖雙十連假首日車潮並未如中秋連假般多，但民眾在行經高速公路壅塞路段時，務必保持行車距離，避免因前方車速降低而煞車不及發生追撞，或因事故導致後方更嚴重回堵。

新竹 事故 國道

延伸閱讀

雙十連假首日上午台東交通順暢 警方估午後出遊高峰

雙十連假虎頭埤雙胞胎入園半價 穿親子情侶裝有好康

新光三越信義四店話題美食連線 國慶連假限定買一送一

雙十連假來台中 中市府推甲安坑體驗之旅

相關新聞

雙十連假首日車潮 國1南下新竹路段時速僅30公里

國道1號南下新竹路段上午出現車多壅塞情況，其中在上午9時許，竹北路段更是發生4車追撞，造成後方車流一度回堵至楊梅轉接道，...

竹縣9行政區道路品質計畫獲核定 18處工程經費4億5千萬

新竹縣政府向內政部營建上午爭取「提升道路品質計畫」第6次競爭型補助計畫，經審議核定通過案件18件，範圍涵蓋新竹縣9個行政...

台灣設計展最後3天 主題選書上架誠品巨城店

2020台灣設計展Check in新竹-人來風展期剩下最後3天，新竹市政府與誠品生活巨城店合作台灣設計展主題選書，即日起...

砸4.8億 竹東仁愛立體停車場動工

新竹縣竹東鎮仁愛立體停車場工程昨天動工，斥資4.8億元興建，為地下1層、地上6層建築，預計後年完工，將可停放533輛汽車...

國慶連假必訪 竹市推5大親子景點

新竹市政府昨天公布台灣設計展5大親子必訪景點，包括「尋寶」新竹獸大型裝置；街頭雜耍、巨偶街頭快閃；新竹公園的泡泡遊戲場超...

苗縣府攜手聯大 形塑城市美學

苗栗縣政府與聯合大學爭取經費推動地方人文發展與跨域治理計畫，展開3年的苗栗城市美學新形塑研究計畫，聚焦在地工藝文化與產業...

審預算 藍綠攻防爆出火藥味

桃園市議會昨天審查局處預算，藍綠議員攻防爆出火藥味！國民黨議員舒翠玲質疑海管處唯一功能就是清除海岸垃圾，一句「做這麼低階...

桃園環保局預算 海管處被擱置1.75億

桃園市議會昨天審查環保局等局處明年度預算，環保局海岸管理工程處因草漯沙丘景觀工程遭廠商違法傾倒廢棄物，藍營議員質疑未善盡...

機捷A21站區段徵收內政部通過 11月初啟動實質開發

機場捷運A21站地區區段徵收計畫歷經10年都市計畫規畫與區段徵收相關審議程序，昨天終於獲內政部土地徵收審議小組審議通過，...

美學自幼扎根！中壢馬祖新村第三期工程 10月底營運

位在桃園市中壢龍岡地區的馬祖新村文創園區，第一、二期工程日前完工於2018年開放，提供文創產業進駐、辦理文創特展使用、規...

中壢郵局將改建商辦大樓 進駐國賓影城、健身房

中華郵政中壢郵局位於中壢市中心中山路，因建築主體老舊，將於今年底拆除並改建為地下4層、地下9層的商辦大樓，提供郵政業務外...

國慶3天連假 桃園市垃圾照常收運不打烊

連續3天的雙十國慶假期明天開跑，不少民眾擔心放連假，垃圾清運是否也跟著放假？桃園市政府環保局指出，考量民生需求，清潔隊收...

熱門新聞

會勘後突心肌梗塞 花縣府科長林政穎驟逝同事哭紅眼

影／馬英九捐款10萬被回絕 大讚劉一峰神父了不起

台水預告15日起停水23小時 範圍包括板橋、新莊和樹林

檢舉陸肉製品 卻遭台南衛生局罵：可以不要這麼無聊嗎

基隆山海串聯啟動市區平台跨港 林右昌：翻天覆地改變

彰化青年住宅有影？王惠美：鎖定伸港地區明年動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。