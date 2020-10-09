雙十連假首日車潮 國1南下新竹路段時速僅30公里
國道1號南下新竹路段上午出現車多壅塞情況，其中在上午9時許，竹北路段更是發生4車追撞，造成後方車流一度回堵至楊梅轉接道，目前新竹路段平均車速僅30公里，過新竹系統交流道後才會恢復行車順暢。
車禍事故分別發生在上午9時9分，過湖口服務區內線南下87.7公里處，因為前方新竹路段車速驟降，造成下坡車流煞車不及，其中4輛自小客車追撞一起，所幸並未造成人員傷亡，但事故一度造成後方回堵至楊梅轉接道，1小時後才排除。
隨後幾乎同個路段，10時11分時，南下87.1公里處中線車道再發生2輛自小客車追撞，目前國道警方已經前往事故地點進行排除，同時目前從湖口交流道至新竹交流道車速都僅20至30公里。
國道警方提醒用路人，雖雙十連假首日車潮並未如中秋連假般多，但民眾在行經高速公路壅塞路段時，務必保持行車距離，避免因前方車速降低而煞車不及發生追撞，或因事故導致後方更嚴重回堵。
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