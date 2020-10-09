竹縣9行政區道路品質計畫獲核定 18處工程經費4億5千萬

新竹縣政府向內政部營建上午爭取「提升道路品質計畫」第6次競爭型補助計畫，經審議核定通過案件18件，範圍涵蓋新竹縣9個行政區，核定經費總計4億5018萬，其中中央補助3億6015萬，主要工程將以改善人行空間、道路鋪面品質作為辦理願景。

縣府工務處表示，獲核定的18件改善計畫案，分別為竹北市公所提案3件、新埔鎮公所提案3件、湖口鄉公所提案2件、新豐鄉公所提案2件、北埔鄉公所提案2件、尖石鄉公所提案2件、峨眉鄉公所提案2件、五峰鄉公所提案1件、竹東鎮公所提案1件，除中央補助8成經費外，另地方需自籌20%經費，總計9000萬元。

其中，竹北市公所提出的「109年度竹北市光明一路人行步道改善工程」獲核定4018萬元，工程總長約1337公尺，改善面積6550平方公尺；市公所表示，光明一路人行道自1999年後已使用21年，為改善光明商圈人行環境，達到以人為本之願景，提升市區道路人行空間品質與服務機能，工程預計進行步道舖面更新、增加單側人行道寬度、設置預鑄水泥緣石及清掃孔蓋板更新。