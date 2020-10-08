快訊

台灣半導體前20大公司薪資排行曝光 台積電只排第六

委員會決定第二場辯論採遠距舉行 川普拒參加：浪費我時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機捷A21站區段徵收內政部通過 11月初啟動實質開發

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
機場捷運A21站地區區段徵收計畫歷經10年都市計畫規畫與區段徵收相關審議程序，昨天終於獲內政部土地徵收審議小組審議通過。圖／桃園市政府提供
機場捷運A21站地區區段徵收計畫歷經10年都市計畫規畫與區段徵收相關審議程序，昨天終於獲內政部土地徵收審議小組審議通過。圖／桃園市政府提供

機場捷運A21站地區區段徵收計畫歷經10年都市計畫規畫與區段徵收相關審議程序，昨天終於獲內政部土地徵收審議小組審議通過，預計11月初公告區段徵收啟動實質開發，桃園市長鄭文燦說，A21環北站鄰近中壢SOGO商圈及中壢區公所，此案通過將有助紓解當地土地及人口發展飽和壓力，有效提升公共設施服務水準。

市府地政局長陳錫禎說，A21案區段徵收地區以機捷A21站為核心，包括新街溪、環北路、民權路及南園二路所圍區塊，徵收面積約42.41公頃，開發總費用約53.57億元，經內政部審議通過後，將於今年11月辦理區段徵收公告，公告開始土地即禁止移轉，明年進場施作公共工程，並預計於施工後2年內完成土地分配、公共工程及點交。  

鄭文燦說，此區段徵收案以大眾運輸導向發展為計畫理念，同時為改善範圍北側興南國中因緊鄰殯葬專用區，長期受噪音及空汙影響導致就學環境不佳的情形，規畫1處2.5公頃文中用地供遷建，另規畫1處0.66公頃土地供興建社會住宅。值得一提的是，範圍內公共設施用地約有19.49公頃，公設比高達45.96%，還保留了2.2公頃的埤塘作為公園，未來將結合原有埤塘生態，營造友善與多元的親水環境及遊憩空間。

市府地政局指出，為配合市政建設發展，市府持續推動桃園境內機場捷運沿線車站周邊土地開發，除已開發完成的高鐵案（A17、A18及A19站）、A7站案及A22站案外， A10站案已在去年12月完工，A20站案目前則在施工中，另外航空城計畫附近地區開發案（A11、A15及A16站）今年4月審議通過區段徵收計畫，加上此次A21站案的通過，將可實現機場捷運沿線車站周邊土地整體開發最後一塊拼圖，發展捷運都市。   

機場捷運A21站地區區段徵收計畫歷經10年都市計畫規畫與區段徵收相關審議程序，昨天終於獲內政部土地徵收審議小組審議通過。圖／桃園市政府提供
機場捷運A21站地區區段徵收計畫歷經10年都市計畫規畫與區段徵收相關審議程序，昨天終於獲內政部土地徵收審議小組審議通過。圖／桃園市政府提供

機場捷運 區段徵收 鄭文燦

延伸閱讀

機捷A21區段徵收計畫 桃園市11月啟動實質開發

內政部：瓦斯容器認可收費方式調整 民眾權益不受影響

你我隱私全成他的方便 數位身分證到底誰受惠？

嘉義縣貨物轉運中心物流運輸新樞紐 市地重劃發權狀

相關新聞

中壢郵局將改建商辦大樓 進駐國賓影城、健身房

中華郵政中壢郵局位於中壢市中心中山路，因建築主體老舊，將於今年底拆除並改建為地下4層、地下9層的商辦大樓，提供郵政業務外...

機捷A21站區段徵收內政部通過 11月初啟動實質開發

機場捷運A21站地區區段徵收計畫歷經10年都市計畫規畫與區段徵收相關審議程序，昨天終於獲內政部土地徵收審議小組審議通過，...

美學自幼扎根！中壢馬祖新村第三期工程 10月底營運

位在桃園市中壢龍岡地區的馬祖新村文創園區，第一、二期工程日前完工於2018年開放，提供文創產業進駐、辦理文創特展使用、規...

國慶3天連假 桃園市垃圾照常收運不打烊

連續3天的雙十國慶假期明天開跑，不少民眾擔心放連假，垃圾清運是否也跟著放假？桃園市政府環保局指出，考量民生需求，清潔隊收...

激發對物種的聯想 桃美館「像極了怪獸」特展開幕

桃園市立美術館特展「像極了怪獸」，展出時間為今年10月2日至12月6日，這次邀請6名藝術家創作，作品呈現物種轉化與再詮釋...

2020桃園水彩藝術展今開展 37藝術家展出111件作品

桃園市政府文化局近年來重視水彩藝術的發展，2017年起陸續規畫多次水彩展，邀請國際水彩藝術創作者參展交流，今年開辦「水彩...

敬老眼鏡免費送 朱立倫與驗光師部落關懷做公益

前新北市長朱立倫創辦「銀光未來創新協會」守護長者視力健康， 昨天到桃園市復興區公所舉辦「敬老眼鏡」關懷長者視力和保健，為...

前年首辦國慶升旗典禮引抗議 桃市府今年續辦

雙十國慶日，桃園市政府將於當天早上8點在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，市長鄭文燦將率市府團隊出席參與。其實市府前年首度在府前...

國慶連假青埔大溪景點人車夯 桃市警明起擴大疏導管制

國慶連假明天起放假3天，桃園市警局因應桃園轄區青埔OUTLET及水族館及大溪老街、慈湖、石門水庫熱門旅遊景點，將湧現大量...

城市美學交流 翁章梁訪新竹關新公園、設計展　

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」開展第8天，嘉義縣縣長翁章梁今來參訪設計展，另前往「天下第一里」關新里...

開學禮物捐運動服千套圓夢 桃園500弱勢童穿新衣上學

桃園市圓夢愛心關懷協會為關懷弱勢孩子，今天上午在蘆竹區龍安國小舉辦「愛的鼓勵開學禮物」捐贈活動，由該關懷協會與慶財直播公...

竹東仁愛立體停車場動工 未來將建6層樓提供533汽車位

竹東鎮仁愛停車場改建立體停車場工程今天動工，工程經費將耗資4.8億元，預計2022年就能完工，屆時將能提供533格汽車車...

熱門新聞

會勘後突心肌梗塞 花縣府科長林政穎驟逝同事哭紅眼

檢舉陸肉製品 卻遭台南衛生局罵：可以不要這麼無聊嗎

台水預告15日起停水23小時 範圍包括板橋、新莊和樹林

基隆山海串聯啟動市區平台跨港 林右昌：翻天覆地改變

大觀水力發電廠鋼管本周一破裂 大量發電水外洩成泥流

影／馬英九捐款10萬被回絕 大讚劉一峰神父了不起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。