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機捷A21站區段徵收內政部通過 11月初啟動實質開發
機場捷運A21站地區區段徵收計畫歷經10年都市計畫規畫與區段徵收相關審議程序，昨天終於獲內政部土地徵收審議小組審議通過，預計11月初公告區段徵收啟動實質開發，桃園市長鄭文燦說，A21環北站鄰近中壢SOGO商圈及中壢區公所，此案通過將有助紓解當地土地及人口發展飽和壓力，有效提升公共設施服務水準。
市府地政局長陳錫禎說，A21案區段徵收地區以機捷A21站為核心，包括新街溪、環北路、民權路及南園二路所圍區塊，徵收面積約42.41公頃，開發總費用約53.57億元，經內政部審議通過後，將於今年11月辦理區段徵收公告，公告開始土地即禁止移轉，明年進場施作公共工程，並預計於施工後2年內完成土地分配、公共工程及點交。
鄭文燦說，此區段徵收案以大眾運輸導向發展為計畫理念，同時為改善範圍北側興南國中因緊鄰殯葬專用區，長期受噪音及空汙影響導致就學環境不佳的情形，規畫1處2.5公頃文中用地供遷建，另規畫1處0.66公頃土地供興建社會住宅。值得一提的是，範圍內公共設施用地約有19.49公頃，公設比高達45.96%，還保留了2.2公頃的埤塘作為公園，未來將結合原有埤塘生態，營造友善與多元的親水環境及遊憩空間。
市府地政局指出，為配合市政建設發展，市府持續推動桃園境內機場捷運沿線車站周邊土地開發，除已開發完成的高鐵案（A17、A18及A19站）、A7站案及A22站案外， A10站案已在去年12月完工，A20站案目前則在施工中，另外航空城計畫附近地區開發案（A11、A15及A16站）今年4月審議通過區段徵收計畫，加上此次A21站案的通過，將可實現機場捷運沿線車站周邊土地整體開發最後一塊拼圖，發展捷運都市。
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