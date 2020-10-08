美學自幼扎根！中壢馬祖新村第三期工程　10月底營運

位在桃園市中壢龍岡地區的馬祖新村文創園區，第一、二期工程日前完工於2018年開放，提供文創產業進駐、辦理文創特展使用、規畫職人村進駐實施計畫及影視培育基地。第三期工程去年開工，已於今年6月底完工，耗資2900萬，範圍為馬祖新村幼兒園及婦聯會公園，規畫常態性親子藝術體驗活動及美學教育展覽，今年10月底將配合2020桃園文創博覽會，開放營運。

桃園市長鄭文燦今天出席馬祖新村第三期工程啟用典禮時表示，工程主要修復範圍為馬祖新村幼兒園、婦聯會公園及眷村B區，現階段已將婦聯會公園轉型為鄰里公園，幼兒園則以「馬幼藝所」為名，結合親子館的型態打造為兒童美感教育基地，並延續當時幼兒教育的精神，保留眷村原有樹木造景氛圍，未來亦可規畫為舉辦親子藝術體驗活動、小型集會、音樂會及美學教育展覽的場地。

鄭文燦說，為發展兒童美學教育，將由文化局串連兒童美術館、南崁兒童藝術村及位於馬祖新村的馬幼藝所等三處兒童美學基地，策畫相關活動，讓美學教育自幼扎根，打造適合親子共學的美術教育空間。

文化局長莊秀美表示，馬祖新村眷村文創園區空間活化分為4大區域，包括藝文展演、主題故事展、文創業者進駐及眷村民宿，隨著第三期工程完工，園區將在今年底試營運眷村民宿，共規畫出8間眷舍，打造時空旅人眷村特色民宿，將以青年旅舍的方式經營，開啟眷村文化保存生活化的創新模式，提升桃園眷村保存及在地旅遊的品質。