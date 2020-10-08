中壢郵局將改建商辦大樓 進駐國賓影城、健身房

中華郵政中壢郵局位於中壢市中心中山路，因建築主體老舊，將於今年底拆除並改建為地下4層、地下9層的商辦大樓，提供郵政業務外，以更多元化經營型態，包括停車場、電影院、健身房等空間規畫，明年初動工，預計5年後完工。

中華郵政公司經營策略委員會副主委蔡文慶表示，中華郵政公司成立至今已邁入124年，其中中壢郵局也成立達120年，舊址建物於1960年使用至今，陪伴中壢地區的發展。為配合政府地方政策，投入約3.3億元經費改建中壢郵局，改建後不僅可提供市民更好的郵政服務，透過空間資產活化，搭配委託國賓影城經營的影廳、健身房等，協助地方繁榮。

桃園市長鄭文燦指出，中壢分局改建案於今年9月7日取得建照，原騎樓設計將退縮為廣場，各層樓包括郵局、電影院、健身教室、便利商店及停車場，期盼嶄新的中壢郵局，能作為都市更新的範例，其複合使用更代表資產活化的典範，市府亦會全力協助相關事宜。