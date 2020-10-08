機捷A21區段徵收計畫 桃園市11月啟動實質開發

桃園市政府地政局今天表示，機場捷運A21站地區區段徵收計畫，在7日經內政部土地徵收審議小組審議通過，桃園市政府預計在11月初公告區段徵收，正式啟動實質開發作業。

桃園市政府地政局長陳錫禎表示，A21案區段徵收地區主要以機場捷運A21站為核心，區段徵收面積約為42.41公頃，開發總費用約為新台幣53.57億元。

本案歷經超過10年都市計畫規劃與區段徵收相關審議程序，終於在昨天經內政部審議通過，將於今年11月辦理區段徵收公告，預計民國110年進場施作公共工程，並在施工後2年內完成土地分配、公共工程及點交。

桃園市長鄭文燦表示，機場捷運是首條橫跨北北桃生活圈的捷運路線，A21站（環北站）鄰近經濟活動熱絡的中壢SOGO商圈及中壢區公所，自106年3月捷運通車後，更帶動周邊地區房市發展，原有都市發展用地已不敷需求。

鄭文燦表示，本案通過將有助於紓解中壢地區土地及人口發展飽和壓力，有效提升公共設施服務水準，帶動沿線捷運場站均衡發展，地方居民也都非常期盼該計畫能夠儘速進行。

市府表示，本案範圍北側的興南國中，因緊鄰殯葬專用區，長期受噪音及空污影響導致就學環境不佳，屆時將規劃1處2.5公頃用地供該校遷建；除此之外，也將規劃1處0.66公頃土地供興建社會住宅，以及保留2.2公頃的埤塘作為公園。