國慶3天連假 桃園市垃圾照常收運不打烊

連續3天的雙十國慶假期明天開跑，不少民眾擔心放連假，垃圾清運是否也跟著放假？桃園市政府環保局指出，考量民生需求，清潔隊收運垃圾仍維持正常周收5日原則，僅周三和周日休息，國慶日連續假期依舊正常清運，民眾仍可依原訂時間將垃圾交給垃圾車清運處理；10月11日周日則為例休日沒有收運垃圾，提醒民眾多加留意。

市府環保局長呂理德說，雖然連假期間不少民眾會出遊，但仍有排出垃圾的需求，因此國慶3天連假期間除了周日外，清潔隊仍不打烊維持收運服務桃園市民。同時呼籲市民朋友還是依垃圾車到達的時間再丟垃圾與資收物，不要隨意棄置路邊。

呂理德也感謝清潔隊員在連假期間的辛勤服務，民眾若要掌握垃圾車即時動態與垃圾清運路線可上網查詢， 也希望民眾在倒垃圾的當下能多給清潔隊員們鼓勵與支持，每一個微笑都會是隊員們最大的安慰與動力。