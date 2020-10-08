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激發對物種的聯想 桃美館「像極了怪獸」特展開幕

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市立美術館特展「像極了怪獸」，展出時間為今年10月2日至12月6日。圖／桃園市立美術館提供
桃園市立美術館特展「像極了怪獸」，展出時間為今年10月2日至12月6日。圖／桃園市立美術館提供

桃園市立美術館特展「像極了怪獸」，展出時間為今年10月2日至12月6日，這次邀請6名藝術家創作，作品呈現物種轉化與再詮釋，並規畫從作品衍生出3個互動體驗區。

桃美館指出，這次的展覽以多種面向討論「怪獸」這個多重意義的概念。藝術家李小鏡作品「回歸大海」中以碩大的魚、長著人的臉孔，彷彿深海神秘新物種；藝術家曾麗娟「童話搖籃-花生子」的花生子，彷彿植物又像動物，到底是何種生物？

藝術家吳權倫「你是我的自然」裡的動物有著人類的臉孔；藝術家黃贊倫「Lolita」設計出沉睡的犀牛角少女；藝術家林介文作品「綠恐龍」，各作品中充滿奇珍異獸，引人驚訝、讓人好奇。

桃美館表示，藝術家透過豐富想像力、象徵性符號與跨物種拼貼，表現所思所想，讓參展民眾思考「像極了怪獸」是奇特的物種還是人類？激發著物種的聯想，也擴充了大小朋友對未知世界的想像。

搭配此檔展覽更推出許多活動，桃美館說明，10月31日萬聖節將邀請到

台灣劇場「無獨有偶工作室劇團」，舉辦「萬獸派對」活動，歡迎家長與小朋友前來打造創意怪獸服飾與怪獸面具，穿戴上身一同遊行表演。

「藝術家駐『館』計畫」結合展覽主題與館內兒童藝術圖書資源，邀請到參展藝術家林威丞於11月7日、11月14日。藝術家曾麗娟更將於11月21日前來駐館，推出適合親子參與的創作體驗工作坊。

另外，「有怪獸」肢體律動課程則請來第20屆國家文藝獎得主姚淑芬總監率領的世紀當代舞團， 於10月、11月推出共4個場次課程，引領小朋友透過想像力幻化成一隻隻怪獸，帶出身體律動的各種可能。

桃美館說，相關展覽及活動 資訊請上桃園市立美術館官網粉絲頁查詢。

桃園市立美術館特展「像極了怪獸」，展出時間為今年10月2日至12月6日。圖／桃園市立美術館提供
桃園市立美術館特展「像極了怪獸」，展出時間為今年10月2日至12月6日。圖／桃園市立美術館提供

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