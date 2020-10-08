2020桃園水彩藝術展今開展 37藝術家展出111件作品

桃園市政府文化局近年來重視水彩藝術的發展，2017年起陸續規畫多次水彩展，邀請國際水彩藝術創作者參展交流，今年開辦「水彩的可能—2020桃園水彩藝術展」，邀集國內37位各具特色的藝術家，總計111件不同風格的作品。

「水彩的可能—2020桃園水彩藝術展」將在市府文化局第一、二展覽室及2、3樓畫廊，展出111件水性媒材創作，展期將從今天展至10月25日，也會到內壢、陽明、南崁及平鎮高中4所美術班辦講座，期望讓桃園水彩藝術展引領潮流。

文化局長莊秀美表示，「水彩的可能—2020桃園水彩藝術展」由7位國際級的水彩前輩擔任籌備委員，包括郭明福、洪明爵、簡忠威、謝明錩、蘇憲法、洪東標及程振文，從全台水彩創作者中，進行推薦與徵選，最後展出111件優秀作品。

談及這次的參展經歷，現職為教授的藝術家侯忠穎直呼「非常特別」，他說他雖然是台灣國際水彩畫協會的會員，但後來都改話油畫，更被水彩界的前輩們稱作逃兵，時隔8年再度接觸水彩畫，其中的原因是「水彩的可能」這主題很吸引他。