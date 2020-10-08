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敬老眼鏡免費送 朱立倫與驗光師部落關懷做公益
前新北市長朱立倫創辦「銀光未來創新協會」守護長者視力健康， 昨天到桃園市復興區公所舉辦「敬老眼鏡」關懷長者視力和保健，為部落銀髮族視力把關。
朱立倫表示，今年希望將資源落實在偏鄉地區，特別在長者交通不便、地處偏遠山區、沒有眼鏡行的區域來服務長者，銀光未來創新協會已分別在宜蘭、雲林、台東甚至到離島蘭嶼為長者提供公益配鏡服務。
朱立倫說，今天特別在復興區辦理免費配鏡的公益活動，感謝復興區公所全所、各里辦公處行政資源的幫助與協助，有近180位的長者來報名參與，也同時感謝中華民國驗光師公會全國聯合會，攜帶專業機具及10位驗光專業人員來部落服務，共同來支持愛心活動，更重要的是，復興部落的長者都能享受到這份愛心，真正的照顧到部落長者的健康。
朱立倫106年在新北市首推「敬老眼鏡」計畫，看到9成長者是在不專業配鏡下使用老花眼鏡，全台老花就診率僅1%，因此在108年起媒合民間資源，由銀光協會開始陸續推展至宜蘭、雲林、台東、台北、桃園、屏東等7縣市，累計幫助20萬名長者。
朱立倫感謝善心人士「無名氏」持續的認同與支持，以及中華民國驗光師公會全國聯合會專業的服務做公益，讓這項獨創的創新模式，結合政府、民間及專業的三方合作，創造讓長者眼睛健康診察的機會，預防守護長者視力健康。
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