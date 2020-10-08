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影／苗栗縣府攜手聯大團隊 形塑苗栗城市美學
苗栗縣政府與國立聯合大學爭取科技部經費推動地方人文發展與跨域治理計畫，從 2019年起展開3年的「苗栗城市美學新形塑」研究計畫，聚焦縣內在地工藝文化與產業鏈的整合，盼重新定義城市美學的內涵，成果展「城市意象，場域再造」今天在文化觀光局展出，包括縣內幾處與產業有關的場域，如原蠶業改良場建築群、苗栗特色館等都被團隊賦予新的規畫設計和意象，縣府期許未來與在地大學有更多連結，協助縣內居民發掘苗栗的城市之美。
聯大建築學系教授吳桂陽帶領研究團隊與縣府文觀局合作，以跨域治理模式聚焦「在地工藝文化」的產業鏈，提出形塑「城市美學」與「工藝文化」未來構想，探討城市意象、文化產業、文資場域、工藝創新及體驗行銷等議題，盼藉此重新定義在地城市的文化價值與美學涵養。
成果展主題分為「山城寫意」素描工坊、「文化場域再造」參與式工坊，還有科技部計畫研究與活動內容，盼藉展出刺激縣內民眾的熱情，更進一步認同苗栗這片土地；成果展上午在文觀局山月軒揭幕，副縣長鄧桂菊、聯大主秘黃勝銘及聯大、朝陽科大的師生研究團隊參與，會中並邀建築師陳柏年主講「空間改造新思維」。
鄧桂菊表示，縣府與聯大合作形塑城市美學，期待計畫的推動和成果展激勵更多民眾發掘自己居住的城市之美，認識在地的環境就會有期待，進而打造能見度更高、如同鳳凰繽紛多彩般的苗栗。
展覽中的素描工坊，師生團隊在縣內多處知名景點，如出磺坑等地歷史建築寫生，並以膠捲相機取景，呈現特殊的美感，展出至25日止，縣府歡迎民眾踴躍參觀。
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