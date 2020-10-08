快訊

國慶前夕金門戰車傳翻覆！釀一死一傷 軍方調查中

川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前年首辦國慶升旗典禮引抗議 桃市府今年續辦

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府升格後於前年首次舉行國慶升旗典禮，市長鄭文燦當時率一級主管參與。本報資料照
桃園市政府升格後於前年首次舉行國慶升旗典禮，市長鄭文燦當時率一級主管參與。本報資料照

雙十國慶日，桃園市政府將於當天早上8點在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，市長鄭文燦將率市府團隊出席參與。其實市府前年首度在府前廣場自辦國慶升旗遭遇守護藻礁人士上台抗議，去年因國慶晚會移師桃園而停辦升旗，今年才又恢復辦理，市府民政局指出，國慶升旗典禮原則連年辦理，歡迎國慶日當天一起到市府前升旗替國家慶生。

桃園市國慶升旗典禮活動當天將先安排新興高中樂儀隊及啦啦隊擔綱開場表演，並護旗進場，接著邀來「花兒」林佳音及新興高中合唱團領唱國歌，接著由市長鄭文燦將率市府團隊上台致詞，預計半小時內就會結束，民政局初步預計參加人數約1000人。

市府民政局指出，桃園市自辦的國慶升旗典禮活動形式單純，將邀各機關首長、民代與各局處公所及民眾參與，並未像其他縣市準備國慶特製禮品，但現場會準備小國旗，歡迎民眾一同參與。

國慶 鄭文燦 國歌

延伸閱讀

桃園自來水飄土味 鄭文燦祭出3對策改善水質

農水署桃園處長就職未到？ 鄭文燦：對他能力無疑慮

跟上時代！鄭文燦年輕愛用無名小站 現在手機Line不停

桃園一般補助款明年仍排全台第17 鄭文燦嘆：快昏倒了

相關新聞

前年首辦國慶升旗典禮引抗議 桃市府今年續辦

雙十國慶日，桃園市政府將於當天早上8點在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，市長鄭文燦將率市府團隊出席參與。其實市府前年首度在府前...

國慶連假青埔大溪景點人車夯 桃市警明起擴大疏導管制

國慶連假明天起放假3天，桃園市警局因應桃園轄區青埔OUTLET及水族館及大溪老街、慈湖、石門水庫熱門旅遊景點，將湧現大量...

城市美學交流 翁章梁訪新竹關新公園、設計展　

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」開展第8天，嘉義縣縣長翁章梁今來參訪設計展，另前往「天下第一里」關新里...

開學禮物捐運動服千套圓夢 桃園500弱勢童穿新衣上學

桃園市圓夢愛心關懷協會為關懷弱勢孩子，今天上午在蘆竹區龍安國小舉辦「愛的鼓勵開學禮物」捐贈活動，由該關懷協會與慶財直播公...

竹東仁愛立體停車場動工 未來將建6層樓提供533汽車位

竹東鎮仁愛停車場改建立體停車場工程今天動工，工程經費將耗資4.8億元，預計2022年就能完工，屆時將能提供533格汽車車...

捐救護器材被兒子搶付錢 隔5年母再捐給兒生日驚喜

新竹縣政府消防局近期收到一份特別的禮物，原來是一名楊女士，因5年前捐贈一台自動心肺復甦機，但被兒子搶先結清，今年她再次打...

海管處清垃圾工作低階？ 桃市議會審預算爆激烈口角

桃園市議會今天審查海岸管理工程處預算，國民黨市議員舒翠玲質疑海管處唯一功能就是清除海岸垃圾，提到一句「做這麼低階的工作嗎...

國慶連假明天到來 竹縣風景區交管措施看這裡

國慶連假即將到來，因應易塞車路段，新竹縣政府警察局公布境內六福村主題遊樂園、北埔老街、內灣老街以及尖石風景區4個主要觀光...

新竹斜槓警插畫聯展繪帥氣男警圖 夯到被改成長輩圖

新竹市警察局近日一張近五千人按讚，觸及率逾十萬的插畫聯展作品，適逢中秋佳節，在民眾臉書發現被做成長輩圖，不過插畫家蘇恩加...

明新科大師生回饋社會 免費為鄉親草本染髮義剪

明新科技大學響應教育部推動的大學社會責任USR計畫，透過社區服務校外教學課程，從在地需求出發，時尚造型與設計系22名師生...

慈湖雙十3天連假晚有水舞 桃警提醒壅塞路和停車秘訣

桃園市大溪慈湖園區雕塑公園晚間水舞表演秀中秋連假吸引人潮和車潮，雙十連假3天一樣有水舞演出，警方預估車流量大，將派員在易...

國慶連假返鄉觀光人潮 警方加強景點交通疏導

桃園市新屋區永安漁港及新屋綠色廊道景點，每逢假日觀光人潮及採買漁貨車潮，讓附近交通容易壅塞，楊梅警分局因應國慶連續假期，...

熱門新聞

會勘後突心肌梗塞 花縣府科長林政穎驟逝同事哭紅眼

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

檢舉陸肉製品 卻遭台南衛生局罵：可以不要這麼無聊嗎

桃園砸1950萬元辦萬聖節觀光活動挨批 墊付款轉正卡關遭砍半

選後再交鋒 陳其邁糾正李眉蓁質詢數據有誤

基隆山海串聯啟動市區平台跨港 林右昌：翻天覆地改變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。