前年首辦國慶升旗典禮引抗議 桃市府今年續辦

雙十國慶日，桃園市政府將於當天早上8點在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，市長鄭文燦將率市府團隊出席參與。其實市府前年首度在府前廣場自辦國慶升旗遭遇守護藻礁人士上台抗議，去年因國慶晚會移師桃園而停辦升旗，今年才又恢復辦理，市府民政局指出，國慶升旗典禮原則連年辦理，歡迎國慶日當天一起到市府前升旗替國家慶生。

桃園市國慶升旗典禮活動當天將先安排新興高中樂儀隊及啦啦隊擔綱開場表演，並護旗進場，接著邀來「花兒」林佳音及新興高中合唱團領唱國歌，接著由市長鄭文燦將率市府團隊上台致詞，預計半小時內就會結束，民政局初步預計參加人數約1000人。

市府民政局指出，桃園市自辦的國慶升旗典禮活動形式單純，將邀各機關首長、民代與各局處公所及民眾參與，並未像其他縣市準備國慶特製禮品，但現場會準備小國旗，歡迎民眾一同參與。