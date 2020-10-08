國慶連假青埔大溪景點人車夯 桃市警明起擴大疏導管制

國慶連假明天起放假3天，桃園市警局因應桃園轄區青埔OUTLET及水族館及大溪老街、慈湖、石門水庫熱門旅遊景點，將湧現大量出遊人潮、車流，市警局交通大隊長洪志朋今天下午表示，國慶連假台66線9日0時至24時封閉國1南下平鎮入口匝道，其他未實施匝道管制，但是青埔、大溪、石門水庫熱門景點路口，將加派警力交通疏導及執法，請民眾遵守交通指示，避免塞車。

市警局交通大隊統計中秋連假期間，桃園市青埔高鐵特定區的OUTLET、IKEA、X-park水族館各新景點，加上JETS嘉年華舉辦，大溪老街、慈湖及石門水庫也都吸引大量人潮、車流，幾處熱門景點路口，國慶連假將是警方交通疏導、執法重點。

交通大隊表示，針對國連假前往大溪老街、石門水庫、慈湖預期湧入大量人潮、車流，呼籲前往大溪地區遊客，提早在假期的上午時段前往，避開下午尖峰時段，離開大溪往北部地區車流，可改道台3線信義路往三峽經三鶯交流道北上，或由台3乙線往龍潭經龍潭交流道往南、北。