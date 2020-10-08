城市美學交流 翁章梁訪新竹關新公園、設計展　

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」開展第8天，嘉義縣縣長翁章梁今來參訪設計展，另前往「天下第一里」關新里關新公園進行城市美學交流。

翁章梁今第一站即指名前往關新公園。林智堅除細說關新公園改善的成果，也向翁章梁介紹，關新里居民大部分是園區人，平均年齡僅29歲，全國年所得中位數高達252.9萬元，是全台最高、有「天下第一里」之稱。

翁章梁表示，嘉義縣是全台老人比例最高、以農業為主的縣市，他最近喊出要發展嘉義工業，盼將嘉義縣打造成農工大縣，林智堅有很多好的思維與建設，還有美好的理念和堅持，他今天帶縣府團隊來實地感受竹市的成績。

市府城銷處說，關新公園原來排水不良，樹木也缺乏整理，今年2月整建完成後成為一個讓孩子開心跑跳、爸媽安心陪伴且各年齡層都能使用的公園。整建工程將既有山丘結合兒童遊具，打造地景式共融遊憩區，除了中間供兒童追趕跑跳的主題廣場外，南側2至5歲兒童共融活動區設有小型草坡溜滑梯，北側適合5至12歲的樂遊山丘區則設有寬敞的磨石子溜滑梯。

城銷處指出，關新公園還有攀爬遊戲台和塗鴉遊戲牆，提供大小朋友一同玩樂、遊戲、發展體能的共融遊戲場域。另配合既有林蔭位置，打造休憩涼亭與座椅，透過建立多功能使用公共開放空間，重新凝聚鄰里的向心力。