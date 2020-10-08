開學禮物捐運動服千套圓夢 桃園500弱勢童穿新衣上學

桃園市圓夢愛心關懷協會為關懷弱勢孩子，今天上午在蘆竹區龍安國小舉辦「愛的鼓勵開學禮物」捐贈活動，由該關懷協會與慶財直播公司募集50萬元，採購1000套冬、夏運動服，分別捐贈發放10所國小的弱勢學童500人，一圓弱勢學童上學穿新衣服的夢想。

這項愛心捐贈活動，圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹及理監事、慶財直播董事長陳柏慶出席捐贈儀式，由市政府教育局主秘賴銀奎代表接受和表達感謝，1000套運動服為冬、夏運動服各一套（5件式），分別捐贈中山、龍山、龍安、外社、頂社、山腳、大成、大忠、大勇國小及三民國小共10所學校，發放各校500名弱勢學童圓夢。

謝慧謹說，開學時，弱勢家庭孩子總是靠撿哥哥、姐姐或鄰居的制服或運動服來穿，弱勢孩子穿新衣服上學成為夢想，為一圓弱勢學童夢想，感謝陳柏慶號召數10位直播主義賣所得，捐贈該協會「每月一愛」專案，幫助弱勢學子圓夢。