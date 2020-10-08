快訊

蒼蠅成了對決高潮？美國「無聊」副總統辯論的「中國亂鬥」

FOX體育台撤出台灣…運動轉播新時代的必然與遺憾

開學禮物捐運動服千套圓夢 桃園500弱勢童穿新衣上學

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
慶財直播董事長陳柏慶（右）代表捐贈運動服幫助弱勢學童圓夢，桃園市政府教育局主秘賴銀奎（左）接受表達感謝。記者曾增勳／攝影
慶財直播董事長陳柏慶（右）代表捐贈運動服幫助弱勢學童圓夢，桃園市政府教育局主秘賴銀奎（左）接受表達感謝。記者曾增勳／攝影

桃園市圓夢愛心關懷協會為關懷弱勢孩子，今天上午在蘆竹區龍安國小舉辦「愛的鼓勵開學禮物」捐贈活動，由該關懷協會與慶財直播公司募集50萬元，採購1000套冬、夏運動服，分別捐贈發放10所國小的弱勢學童500人，一圓弱勢學童上學穿新衣服的夢想

這項愛心捐贈活動，圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹及理監事、慶財直播董事長陳柏慶出席捐贈儀式，由市政府教育局主秘賴銀奎代表接受和表達感謝，1000套運動服為冬、夏運動服各一套（5件式），分別捐贈中山、龍山、龍安、外社、頂社、山腳、大成、大忠、大勇國小及三民國小共10所學校，發放各校500名弱勢學童圓夢。

謝慧謹說，開學時，弱勢家庭孩子總是靠撿哥哥、姐姐或鄰居的制服或運動服來穿，弱勢孩子穿新衣服上學成為夢想，為一圓弱勢學童夢想，感謝陳柏慶號召數10位直播主義賣所得，捐贈該協會「每月一愛」專案，幫助弱勢學子圓夢。

陳柏慶說，特殊機緣下，參與慈善義賣幫助慈善團體做公益，希望拋磚引玉喚起善心人士、企業團體加入慈善活動，一起做公益。

桃園市圓夢愛心關懷協會、慶財直播公司募資捐贈1000套冬夏運動服，發放10所國小弱勢學童500人圓夢。記者曾增勳／攝影
桃園市圓夢愛心關懷協會、慶財直播公司募資捐贈1000套冬夏運動服，發放10所國小弱勢學童500人圓夢。記者曾增勳／攝影
桃園市圓夢愛心關懷協會、慶財直播公司募資捐贈1000套冬夏運動服，發放10所國小弱勢學童500人圓夢。記者曾增勳／攝影
桃園市圓夢愛心關懷協會、慶財直播公司募資捐贈1000套冬夏運動服，發放10所國小弱勢學童500人圓夢。記者曾增勳／攝影

直播主 愛心 夢想

延伸閱讀

2024選總統？朱立倫：台灣每天不必那麼多政治

桃園／軟木塞義法小館 私廚料理食材用心感動

桃園鎖匠配合「演戲」 警終將迷路老婦送回家

國慶連假搶好康 桃園遠百周年慶預購開跑

相關新聞

海管處清垃圾工作低階？ 桃市議會審預算爆激烈口角

桃園市議會今天審查海岸管理工程處預算，國民黨市議員舒翠玲質疑海管處唯一功能就是清除海岸垃圾，提到一句「做這麼低階的工作嗎...

慈湖雙十3天連假晚有水舞 桃警提醒壅塞路和停車秘訣

桃園市大溪慈湖園區雕塑公園晚間水舞表演秀中秋連假吸引人潮和車潮，雙十連假3天一樣有水舞演出，警方預估車流量大，將派員在易...

開學禮物捐運動服千套圓夢 桃園500弱勢童穿新衣上學

桃園市圓夢愛心關懷協會為關懷弱勢孩子，今天上午在蘆竹區龍安國小舉辦「愛的鼓勵開學禮物」捐贈活動，由該關懷協會與慶財直播公...

竹東仁愛立體停車場動工 未來將建6層樓提供533汽車位

竹東鎮仁愛停車場改建立體停車場工程今天動工，工程經費將耗資4.8億元，預計2022年就能完工，屆時將能提供533格汽車車...

捐救護器材被兒子搶付錢 隔5年母再捐給兒生日驚喜

新竹縣政府消防局近期收到一份特別的禮物，原來是一名楊女士，因5年前捐贈一台自動心肺復甦機，但被兒子搶先結清，今年她再次打...

國慶連假明天到來 竹縣風景區交管措施看這裡

國慶連假即將到來，因應易塞車路段，新竹縣政府警察局公布境內六福村主題遊樂園、北埔老街、內灣老街以及尖石風景區4個主要觀光...

新竹斜槓警插畫聯展繪帥氣男警圖 夯到被改成長輩圖

新竹市警察局近日一張近五千人按讚，觸及率逾十萬的插畫聯展作品，適逢中秋佳節，在民眾臉書發現被做成長輩圖，不過插畫家蘇恩加...

明新科大師生回饋社會 免費為鄉親草本染髮義剪

明新科技大學響應教育部推動的大學社會責任USR計畫，透過社區服務校外教學課程，從在地需求出發，時尚造型與設計系22名師生...

國慶連假返鄉觀光人潮 警方加強景點交通疏導

桃園市新屋區永安漁港及新屋綠色廊道景點，每逢假日觀光人潮及採買漁貨車潮，讓附近交通容易壅塞，楊梅警分局因應國慶連續假期，...

和平雙崎部落的百面國旗 從元旦懸掛到現在成打卡景點

後天是國慶日，台中和平雙崎部落廣場懸掛上百面大小國旗，從今年元旦懸掛到現在，成遊客拍照打卡景點，遊客看到說這個部落「很愛...

古典鋼管車 雙十踩踏竹苗

古典鋼管單車兼具優雅及個性之美，曾馳騁賽道約30年，35輛車10月10日將踩踏苗栗縣、新竹縣60公里，並齊聚展示，行銷苗...

林佳龍CHECK in新竹 為燈會探路

為了2021台灣燈會，新竹市長林智堅昨邀交通部長林佳龍參訪台灣設計展CHECK in新竹，了解竹市智慧交通、討論燈會大量...

熱門新聞

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

會勘後突心肌梗塞 花縣府科長林政穎驟逝同事哭紅眼

桃園砸1950萬元辦萬聖節觀光活動挨批 墊付款轉正卡關遭砍半

台大碩士嘉義縣農會總幹事點子王 月餘創近7百萬元營收

大人不慚愧？小朋友背紙箱到堤防清出大批放煙火垃圾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。