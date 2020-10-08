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竹東仁愛立體停車場動工 未來將建6層樓提供533汽車位

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東仁愛立體停車場今天上午動工，縣長楊文科與竹東鎮長張順朋、公路總局養工處長陳盈富一同主持開工儀式。記者巫鴻瑋／攝影
竹東仁愛立體停車場今天上午動工，縣長楊文科與竹東鎮長張順朋、公路總局養工處長陳盈富一同主持開工儀式。記者巫鴻瑋／攝影

竹東鎮仁愛停車場改建立體停車場工程今天動工，工程經費將耗資4.8億元，預計2022年就能完工，屆時將能提供533格汽車車位以及92格機車車位，停車場立體化將興建為地上6層樓、地下1層樓建築，縣長楊文科表示未來中央市場停車位不足的情況將可大大改善，提供鎮民更多方便。

縣長楊文科表示，除了仁愛立體停車場動工外，竹東信義停車場也將在近期完工，配合縣府規畫的都市發展計畫，希望能吸引更多外地人口移居竹東，讓竹東鎮人口能成長到突破10萬人，同時也能改善竹東市區停車位不足造成壅塞的現況。

竹東鎮公所表示，仁愛立體停車場總經費達4億8901萬元，其中透過前瞻計畫獲補助2億2592萬，公所則自籌2億6309萬，整體興建工程明年就能完工，最快在後年年初就能通過驗收開放民眾使用，其中1樓也將規畫為商場，能結合鄰近的中央市場成為竹東新的商圈。

鎮長張順朋則說，地方對於停車的需求期盼已久，除了目前的仁愛停車場，還同時有信義立體停車場都在興建，未來外地遊客來到竹東不僅逛夜市停車方便，停車場帶動的觀光商圈、商場也能提供在地就業機會。

竹東仁愛立體停車場融入藝術設計，公所表示有望成為市區新地標，同時也會提供公共設施包括公共廁所、公園廣場和兒童遊戲場，還將進行商場招商，目前因施工期間停車位不足問題，則透過鄰近新正、樹杞林停車場供民眾使用。

竹東仁愛立體停車場今天上午動工，縣長楊文科與竹東鎮長張順朋、公路總局養工處長陳盈富一同主持開工儀式。記者巫鴻瑋／攝影
竹東仁愛立體停車場今天上午動工，縣長楊文科與竹東鎮長張順朋、公路總局養工處長陳盈富一同主持開工儀式。記者巫鴻瑋／攝影
竹東仁愛立體停車場設計為地上6層、地下1層建築，1樓將作為商場使用。圖／縣府提供
竹東仁愛立體停車場設計為地上6層、地下1層建築，1樓將作為商場使用。圖／縣府提供

停車場 楊文科

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