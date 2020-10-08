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羊隻走失險入「虎口」 警民合力帶離車道助返家

中央社 / 苗栗縣8電

苗栗縣竹南警分局今天指出，一隻黑羊跑到台61線西濱道路亂竄，宛如「羊入虎口」，警民合力找到飼主前往領回；飼主原以為遭竊，見到小羊平安無礙，開心帶牠回家。

竹南分局中港海口派出所警員陳仕怡5日執行勤區查察勤務，接獲楊姓男子報案指出，台61線西濱快速道路北上91.9公里處車道出現一頭黑羊，由於往來車輛頻繁，擔心羊隻突然亂竄發生意外，已先行把牠栓在路旁欄杆上，但不知如何是好。

警方獲報，通知苗栗縣政府動物保護防疫所人員一同到場，透過防疫所人員進一步詢問住在竹南地區同事得知附近有一處飼養羊的牧場，隨即聯繫林姓飼主。

飼主前往現場眼就認出黑羊是他所飼養的羊隻，原本以為遭竊，已尋找多時，正要前往派出所報警之際，就接獲電話，非常感謝員警等人的協助，讓他能夠及時找回走失的黑羊。

竹南分局長楊贊鈞表示，還好路過民眾熱心通報，阻止一場可能發生的行車意外，也呼籲飼養寵物或牲口的飼主，平日應小心注意，避免因一時不慎，讓動物流落街頭，引發人車危險，出門遛貓或遛狗，也務必繫上牽繩，以免造成其他民眾困擾。

苗栗縣 寵物

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