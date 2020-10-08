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海管處清垃圾工作低階？ 桃市議會審預算爆激烈口角

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市議會今天審查海岸管理工程處預算時，因議員舒翠玲一句「低階工作」，引發議員游吾和不滿，雙方激烈口角。記者張裕珍／攝影
桃園市議會今天審查海岸管理工程處預算時，因議員舒翠玲一句「低階工作」，引發議員游吾和不滿，雙方激烈口角。記者張裕珍／攝影

桃園市議會今天審查海岸管理工程處預算，國民黨市議員舒翠玲質疑海管處唯一功能就是清除海岸垃圾，提到一句「做這麼低階的工作嗎？」引爆民進黨籍議員游吾和不滿回擊「工作沒分高階、中階與低階」，雙方怒火沖天互嗆，主席緊急裁示休息5分鐘，游嗆舒「妳最高尚啦、最厲害」，舒怒回「我是講專業度，你懂不懂？」其他議員見狀緩頰，將2人帶回黨團辦公室，重新開會後2人輪番發言都強調不會道歉，國民黨總召林政賢最後動議擱置海管處多達9頁預算都通過。

舒翠玲先前揭露海管處進行草漯沙丘景觀工程時，承攬廠商違法偷倒營建廢棄物一案，今天先擱置3000萬元的許厝港生態景觀整體營造計畫預算，接著提出要擱置連續5筆海管處辦理淨灘、社區參與海岸環境教育輔導、海岸垃圾清除回收再利用、濱海環境清潔維護、海岸生物多樣性指標調查計畫共5100萬元經費。　

舒表示，海管處公家工程被亂搞，自己沒把海管處全部預算擱置，已經很給機會，也不禁感慨看到海管處編列這些預算「海管處唯一功能就是清除海岸垃圾啊」，「做這麼低階工作嗎？」但聽見舒提到「低階」工作，游吾和立刻發言反擊認為工作並無階級之分，為什麼要歧視？議事堂發言應該注意用字遣詞。

舒翠玲聽了立刻起身，高分貝回嗆自己是針對工作專業度，游吾和也不甘示弱吼說「妳最高尚啦！」大會主席林志強眼見雙方互嗆一發不可收拾，裁示希望彼此冷靜，先休息5分鐘，藍綠黨團也趁休息時間各自開會討論。無黨團結聯盟總召李家興當和事佬，強調大家從早到晚守在議會審預算都是為人民荷包著想，希望心平氣和，不要太衝動。

國民黨團總召林政賢代表藍營發言，表示譴責游吾和舉動要求道歉，坐在林旁邊的游吾和不以為然，接著發言說自己理性不魯莽，議員彼此尊重，「對鏡子笑，鏡子那頭才會笑」，要跟舒翠玲道歉可以，但舒翠玲應該先向環保局抱歉，「她道歉，我才道歉，這才是最基本的尊重」，認為每個人都是背負民意進入議事堂，「不需要譴責我」。

舒翠玲聽了也發言強調，選民選她，不是要給議員笑臉的，是要自己負責監督好市政，並重申最早的發言原意，是認為進入海管處需要學有專精，但現在看到的預算都是在清除海岸垃圾，所謂低階「不是工作的低階，是專業的低階」，她不會道歉。

由於游、舒雙方無意道歉，市議員林俐玲、褚春來等人都陸續發言緩頰，表示事緩則圓，退一步海闊天空，並說議員在議事堂發言有言論免責權，不需要把場面弄太僵。

桃園市議會今天審查海岸管理工程處預算時，因議員舒翠玲（中站者）一句「低階工作」，引發議員游吾和不滿，雙方激烈口角。記者張裕珍／攝影
桃園市議會今天審查海岸管理工程處預算時，因議員舒翠玲（中站者）一句「低階工作」，引發議員游吾和不滿，雙方激烈口角。記者張裕珍／攝影

國民黨 民進黨

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