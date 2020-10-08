國慶連假明天到來 竹縣風景區交管措施看這裡

國慶連假即將到來，因應易塞車路段，新竹縣政府警察局公布境內六福村主題遊樂園、北埔老街、內灣老街以及尖石風景區4個主要觀光風景區的交通疏導及管制措施，呼籲用路人提早留意，也將透過FB、Line等社群網站，發布交通即時路況，提供用路人參考，民眾可多多利用。

警方指出，執行重點路段包括國道3號關西交流道、竹林交流道、正義路、明德路、台3線北埔段、120線橫山段、內灣外環道周邊，預估各觀光風景區的運輸聯外道路，交通流量勢必大增，為免影響遊客遊興，建議用路人遇有道路壅塞情形，儘速避開車潮，並改走替代道路。

去北埔的替代道路可走台68線，在竹東北興路匝道下去後沿北興路經中正南路到達台3線，往南行駛到北埔老街；六福村疏運替代道路可從國道3號下來後接118線，再轉往竹18線，即可到達六福村：往內灣、尖石方向的遊客，建議從台3線轉接120線道前往，如120線車流量過多，警方會在永豐橋南端啟動分流的「環山線」（南坪古道），從永豐大橋南端經由山線直接通抵內灣大橋；若遊客想要直接走環山線替代道路，也可在台3線轉橫山鄉仁愛街或堤防道路，經竹35線以後到達永豐大橋，銜接環山線。

警方表示，國慶連假期間，新竹縣轄內如發生交通壅塞或接獲民眾通報壅塞時，警察局便會立即派員到場疏處，秉持「只要交通壅塞，就可看到警察到場」為原則，在第一時間展現警力疏導作為，讓民眾有感。